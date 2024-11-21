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搶生源 科大盼四技申請續招

聯合報／ 記者張博瑞許維寧／台北報導
傳科大為搶學生，向教育部爭取開放「四技申請」續招。聯合報系資料照
傳科大為搶學生，向教育部爭取開放「四技申請」續招。聯合報系資料照

「四技申請入學」是目前普通高中學生透過學測成績申請技專校院的主要管道，根據現行規定，四技申請若沒有招滿，也不會再續招。不過如今傳出科大為搶學生，向教育部爭取開放「四技申請」續招。不過技高教師質疑，若真的開放，恐影響技高生升學權益，呼籲未招滿的名額，應回流到技高生的升學管道。

教育部技職司長楊玉惠證實，確實有公私立科大曾向教育部爭取，希望開放四技申請續招，不過由於現行招生管道多，若四技續招，可能影響其他招生管道的時程和運作，也可能跟大學招生管道衝突，經評估後決議不可行。

實際上，開放四技申請續招，代表各科大在四技申請辦理完畢，若仍有缺額，可在四技二專登記分發後辦理續招想就讀科大的普高生。

全教總政策部副主任巫彰玫說，現行國立大學有卅二間、國立科大只有十二間，普高有四成二的學生可進國立大學，技高只有兩成八的機會進國立科大，明顯不公。四技申請若開放續招，簡直就是教育部送普高生「買一送一，還有贈品」的大禮。

她解釋，普高生持學測成績就可以申請六所普大、六所科大，若四技申請真的開放續招，那豈不是讓普高升又多了一次機會？

中原大學教務長皮世明坦言，無論是普大還是科大的招生管道，其實都是環環相扣，現在少子女化嚴重影響招生，各校都想在不同管道下「搶」學生，一旦開放續招，應有許多學校會受影響，尤其是招生困難的私立普大造成的壓力就更大了。

升學 學測 教育部

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