聽新聞
0:00 / 0:00

科大生怨：2年都在上高職學過的

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
從高職生的角度來看，學習上找不到新的目標、課程重複，學生會覺得學習缺乏效率、選擇科大繼續升學的意義也變得奇怪。示意圖。圖／聯合報系資料照片
從高職生的角度來看，學習上找不到新的目標、課程重複，學生會覺得學習缺乏效率、選擇科大繼續升學的意義也變得奇怪。示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著愈來愈多普高生選擇就讀科大，學生團體表示，近來收到多位科大學生陳情，指系上課程常為彌平技高生、與高中生及外籍學生的差距，大一到大二都在學高職已修習過的專業課程與內容，缺乏學習效率。

EdYouth常務理事洪振翔表示，由於高中生不像高職生擁有專業科目、實作的基礎能力，導致許多招收普高學生的科大校系，為配合學生學習狀況，大一、大二的課程設計往往過於簡單。但從高職生的角度來看，學習上找不到新的目標、課程重複，學生會覺得學習缺乏效率、選擇科大繼續升學的意義也變得奇怪。

EdYouth理事長蔡其曄表示，雖然科大招收普高生能促進技職體系與學術體系的融合，但現行普高生名額占比過高，勢必會削弱技職教育對學生、家長的吸引力。

北科大電子工程系副教授高立人則認為，這幾年帶的班級不乏有普高畢業的學生，的確在課程設計上，為了讓全班同學在同樣的基礎上學習，會有少數的課程與高職的內容重疊到，像是程式設計、數位邏輯，電子學等，但課程設計的難度絕對會比高職端更深、更廣，且有重複的內容「真的不多」。

高立人也說，技高同學在專業實作上較有經驗，普高學生則對於線性代數、微積分等學科相對有概念，透過教學相長，其實是很不錯的學習模式。

北科大

延伸閱讀

女科大生車禍從職訓找到新生 全國賽奪銅成楷模

影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

致理科大創校一甲子 政界大咖都到場…游錫堃、侯友宜同台慶賀

台德科大聯盟簽永久合作備忘錄 加強半導體學術交流

相關新聞

搶生源 科大盼四技申請續招

「四技申請入學」是目前普通高中學生透過學測成績申請技專校院的主要管道，根據現行規定，四技申請若沒有招滿，也不會再續招。不...

科大生怨：2年都在上高職學過的

隨著愈來愈多普高生選擇就讀科大，學生團體表示，近來收到多位科大學生陳情，指系上課程常為彌平技高生、與高中生及外籍學生的差...

女科大生車禍從職訓找到新生 全國賽奪銅成楷模

桃園市領有輕度障礙手冊的女生彭如瑩，高三發生嚴重車禍，讓她的人生軌跡瞬間轉向，經歷7次重大手術及1年半復健後重新站起，憑...

高餐大與知名萬豪國際集團 合推實習優先選才課程

國立高雄餐旅大學與知名萬豪國際集團合作開課培訓實習生、儲備幹部，以因應疫後旅宿業復甦，國際飯店業人才需求大增；高餐大校長...

技專校院放寬填同校志願數限制 114學年起「3招生管道」適用

技專校院招生策略委員會公告，114學年起，四技申請、特殊選才、技優甄審等管道將由學校自訂考生報考該校的志願數限制，四技申...

全國高中學生家事類技藝競賽 三民家商奪9項金手獎4優勝

三民家商今年全國高級中等學校學生家事類技藝競賽表現亮眼，囊括服裝製作、幼兒教具製作等9面金手獎、4個優勝獎，創下歷史新記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。