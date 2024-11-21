科大生怨：2年都在上高職學過的

隨著愈來愈多普高生選擇就讀科大，學生團體表示，近來收到多位科大學生陳情，指系上課程常為彌平技高生、與高中生及外籍學生的差距，大一到大二都在學高職已修習過的專業課程與內容，缺乏學習效率。

EdYouth常務理事洪振翔表示，由於高中生不像高職生擁有專業科目、實作的基礎能力，導致許多招收普高學生的科大校系，為配合學生學習狀況，大一、大二的課程設計往往過於簡單。但從高職生的角度來看，學習上找不到新的目標、課程重複，學生會覺得學習缺乏效率、選擇科大繼續升學的意義也變得奇怪。

EdYouth理事長蔡其曄表示，雖然科大招收普高生能促進技職體系與學術體系的融合，但現行普高生名額占比過高，勢必會削弱技職教育對學生、家長的吸引力。

北科大電子工程系副教授高立人則認為，這幾年帶的班級不乏有普高畢業的學生，的確在課程設計上，為了讓全班同學在同樣的基礎上學習，會有少數的課程與高職的內容重疊到，像是程式設計、數位邏輯，電子學等，但課程設計的難度絕對會比高職端更深、更廣，且有重複的內容「真的不多」。

高立人也說，技高同學在專業實作上較有經驗，普高學生則對於線性代數、微積分等學科相對有概念，透過教學相長，其實是很不錯的學習模式。