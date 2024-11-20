女科大生車禍從職訓找到新生 全國賽奪銅成楷模

桃園市領有輕度障礙手冊的女生彭如瑩，高三發生嚴重車禍，讓她的人生軌跡瞬間轉向，經歷7次重大手術及1年半復健後重新站起，憑著喜愛服裝興趣，參加勞發署桃竹苗分署辦理的服裝職訓課程，考取女裝專業證照，找到新生，今年全國身心障礙者技能競賽一舉奪下「基礎女裝」職類銅牌，成為分署職訓自立向上的楷範。

桃竹苗分署今天表示，現年22歲的彭如瑩，目前就讀健行科大進修部企業管理系，她4 年前，在高三畢業前的寒假期間，與朋友共乘機車外出遊玩，途中突發重大車禍，撞擊中，她的左大腿部分粉碎性骨折，傷勢嚴重，即將參加學測升學中止，並開始接受一連串的手術和復健療程。

之後她經歷7次左大腿骨、左小腿重大手術重建治療，並經過1年半的長期復健，長期忍受鋼釘固定骨頭的不適，她堅毅挺過難關，重新站起來，雖不能做較激烈運動，可以自己行走，生活終於回歸正常。

彭如瑩表示，她在身體康復後，在家人的鼓勵下，憑著對服裝興趣，她報名參加桃竹苗分署服裝職訓課程，半年職訓課程中，學會基礎服裝縫製、剪裁、打版到設計、製作，掌握專業知識與技能，順利考取女裝乙、丙級技術士證照，又在訓練師徐彥芬細心指導鼓勵下，首次參加今年全國身心障礙者技能競賽獲得銅牌，「這次競賽榮譽，讓我更想在服裝專業領域發展的決心」。