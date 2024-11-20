快訊

12強Live／6局上陳傑憲敲個人第3安仍未得分 中華隊0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

聽新聞
0:00 / 0:00

女科大生車禍從職訓找到新生 全國賽奪銅成楷模

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（見圖）重大車禍後重新站起，勇奪身障技能競賽女裝銅牌。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（見圖）重大車禍後重新站起，勇奪身障技能競賽女裝銅牌。圖／桃竹苗分署提供

桃園市領有輕度障礙手冊的女生彭如瑩，高三發生嚴重車禍，讓她的人生軌跡瞬間轉向，經歷7次重大手術及1年半復健後重新站起，憑著喜愛服裝興趣，參加勞發署桃竹苗分署辦理的服裝職訓課程，考取女裝專業證照，找到新生，今年全國身心障礙者技能競賽一舉奪下「基礎女裝」職類銅牌，成為分署職訓自立向上的楷範。

桃竹苗分署今天表示，現年22歲的彭如瑩，目前就讀健行科大進修部企業管理系，她4 年前，在高三畢業前的寒假期間，與朋友共乘機車外出遊玩，途中突發重大車禍，撞擊中，她的左大腿部分粉碎性骨折，傷勢嚴重，即將參加學測升學中止，並開始接受一連串的手術和復健療程。

之後她經歷7次左大腿骨、左小腿重大手術重建治療，並經過1年半的長期復健，長期忍受鋼釘固定骨頭的不適，她堅毅挺過難關，重新站起來，雖不能做較激烈運動，可以自己行走，生活終於回歸正常。

彭如瑩表示，她在身體康復後，在家人的鼓勵下，憑著對服裝興趣，她報名參加桃竹苗分署服裝職訓課程，半年職訓課程中，學會基礎服裝縫製、剪裁、打版到設計、製作，掌握專業知識與技能，順利考取女裝乙、丙級技術士證照，又在訓練師徐彥芬細心指導鼓勵下，首次參加今年全國身心障礙者技能競賽獲得銅牌，「這次競賽榮譽，讓我更想在服裝專業領域發展的決心」。

她為重拾學業，進入健行科大進修部企業管理系就讀補修學分，亦憑著自己手藝，平日幫忙服裝接單工作，靠著家人開車接送或自行搭車上下學，兼顧學習，讓她對未來充滿信心，未來想從事服裝業行銷工作，成為一名專業服裝樣品師。

桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（見圖）重大車禍後重新站起，勇奪身障技能競賽女裝銅牌。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（見圖）重大車禍後重新站起，勇奪身障技能競賽女裝銅牌。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（右）車禍後重新站起，在訓練師徐彥芬（左）指導考取服裝乙丙級證照。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（右）車禍後重新站起，在訓練師徐彥芬（左）指導考取服裝乙丙級證照。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（見圖）重大車禍後重新站起，勇奪身障技能競賽女裝銅牌。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署服裝職訓學員彭如瑩（見圖）重大車禍後重新站起，勇奪身障技能競賽女裝銅牌。圖／桃竹苗分署提供

復健 服裝

延伸閱讀

壯世代參加職訓課程技能再造 實現烘焙夢想旅程

大學畢28歲男工作不定 參加勞動部職訓後任工程師月薪多近萬元

街友將納就服法特定對象 職訓津貼協助就業

身障中年婦人失業重度憂鬱 皮雕職訓成老闆翻轉新人生

相關新聞

科大普高生名額占比高台科大達三成 教團批技職崩壞

國立台灣科技大學近年招生名額有超過三成開給普通高中學生，全教總政策部副主任巫彰玫今指出，四技二專的普高生名額為「內含」而...

科大生怨：2年都在上高職學過的

隨著愈來愈多普高生選擇就讀科大，學生團體表示，近來收到多位科大學生陳情，指系上課程常為彌平技高生、與高中生及外籍學生的差...

搶生源 科大盼四技申請續招

「四技申請入學」是目前普通高中學生透過學測成績申請技專校院的主要管道，根據現行規定，四技申請若沒有招滿，也不會再續招。不...

女科大生車禍從職訓找到新生 全國賽奪銅成楷模

桃園市領有輕度障礙手冊的女生彭如瑩，高三發生嚴重車禍，讓她的人生軌跡瞬間轉向，經歷7次重大手術及1年半復健後重新站起，憑...

高餐大與知名萬豪國際集團 合推實習優先選才課程

國立高雄餐旅大學與知名萬豪國際集團合作開課培訓實習生、儲備幹部，以因應疫後旅宿業復甦，國際飯店業人才需求大增；高餐大校長...

技專校院放寬填同校志願數限制 114學年起「3招生管道」適用

技專校院招生策略委員會公告，114學年起，四技申請、特殊選才、技優甄審等管道將由學校自訂考生報考該校的志願數限制，四技申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。