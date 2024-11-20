聽新聞
0:00 / 0:00
女科大生車禍從職訓找到新生 全國賽奪銅成楷模
桃園市領有輕度障礙手冊的女生彭如瑩，高三發生嚴重車禍，讓她的人生軌跡瞬間轉向，經歷7次重大手術及1年半復健後重新站起，憑著喜愛服裝興趣，參加勞發署桃竹苗分署辦理的服裝職訓課程，考取女裝專業證照，找到新生，今年全國身心障礙者技能競賽一舉奪下「基礎女裝」職類銅牌，成為分署職訓自立向上的楷範。
桃竹苗分署今天表示，現年22歲的彭如瑩，目前就讀健行科大進修部企業管理系，她4 年前，在高三畢業前的寒假期間，與朋友共乘機車外出遊玩，途中突發重大車禍，撞擊中，她的左大腿部分粉碎性骨折，傷勢嚴重，即將參加學測升學中止，並開始接受一連串的手術和復健療程。
之後她經歷7次左大腿骨、左小腿重大手術重建治療，並經過1年半的長期復健，長期忍受鋼釘固定骨頭的不適，她堅毅挺過難關，重新站起來，雖不能做較激烈運動，可以自己行走，生活終於回歸正常。
彭如瑩表示，她在身體康復後，在家人的鼓勵下，憑著對服裝興趣，她報名參加桃竹苗分署服裝職訓課程，半年職訓課程中，學會基礎服裝縫製、剪裁、打版到設計、製作，掌握專業知識與技能，順利考取女裝乙、丙級技術士證照，又在訓練師徐彥芬細心指導鼓勵下，首次參加今年全國身心障礙者技能競賽獲得銅牌，「這次競賽榮譽，讓我更想在服裝專業領域發展的決心」。
她為重拾學業，進入健行科大進修部企業管理系就讀補修學分，亦憑著自己手藝，平日幫忙服裝接單工作，靠著家人開車接送或自行搭車上下學，兼顧學習，讓她對未來充滿信心，未來想從事服裝業行銷工作，成為一名專業服裝樣品師。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言