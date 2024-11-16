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「每天苦練12小時」贏得4萬冠軍獎金 產學訓辦工業類科實作競賽覓才

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
雲嘉南分署、友嘉集團及虎尾科大產學訓三方合辦「全國工業類科實作競賽」，今年第10年。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署、友嘉集團及虎尾科大產學訓三方合辦「全國工業類科實作競賽」，今年第10年。圖／雲嘉南分署提供

勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉集團、虎尾科大舉辦「第10屆全國工業類科實作競賽」，38所高中職84名選手同場競技，二天激烈賽事昨晚落幕。木柵高工沈詠宗、新北高工蔡鎰丞分獲車床組、模具組冠軍，獎金4萬元。他們「每天苦練12小時」，有信心挑戰國手選拔為國爭光。

這項競賽產學訓三方合作，聚焦產業需求優秀人才能無縫接軌，達到業界舉才目的。今年10周年擴大舉辦分車床、模具及電腦輔助機械製圖組，車床、模具需運用各種刀具製作賽事指定零件，尺寸精準度是勝負關鍵，考驗個人技術；電腦輔助機械製圖著重正確率與完成度，時間是挑戰，競爭都激烈。

比賽分三組冠軍車床組沈詠宗、模具組蔡鎰丞、電腦輔助機械製圖組陳柏霖。雲嘉南分署長劉邦棟、友嘉集團總經理繆武良、虎科大校長張信良頒獎。

17歲沈詠宗就讀台北木柵高工機械科，今年7月拿下全國技能競賽「工業機械」職類銀牌，又挑戰車床組全國賽。他說，「學不進則退，這次參賽是想知道自己程度到哪裡」。不敢鬆懈，每天練12小時，克服車刀研磨及尺寸間問題，如願奪冠，感謝學校老師指導與陪伴，有信心迎戰明年國手選拔賽。

新北高工模具科蔡鎰丞同樣17歲，他認為，每次比賽都是磨練技術養分。過去常因太粗心，尺寸公差太大、誤差多，幾度想放棄，好在指導老師及時技術指正，更成為心理最大支柱，很慶幸不負眾望拿下第一，希望能挺進全國技能競賽奪牌，朝國手之路邁進。

劉邦棟表示，機械是工業之母，鼓勵大家一步一腳印把基礎學好，會持續辦相關競賽，讓學子們有發光的舞台。繆武良說，機械業是可做到退休的，未來產業還是很需要人才。張信良說，能參加這個競賽，不論輸贏都是箇中翹楚，機械產業「越陳越香，未來是可以期待的」。

沈詠宗（中）車床組第一名，友嘉集團總經理繆武良（右）頒獎祝賀。圖／雲嘉南分署提供
沈詠宗（中）車床組第一名，友嘉集團總經理繆武良（右）頒獎祝賀。圖／雲嘉南分署提供
木柵高工沈詠宗第一次挑戰車床組就奪冠，非常開心。圖／雲嘉南分署提供
木柵高工沈詠宗第一次挑戰車床組就奪冠，非常開心。圖／雲嘉南分署提供
全國工業類科實作競賽吸引全台84名好手同場競技。圖／雲嘉南分署提供
全國工業類科實作競賽吸引全台84名好手同場競技。圖／雲嘉南分署提供
新北高工蔡鎰丞紮穩打日練12小時，奪得模具組冠軍。圖／雲嘉南分署提供
新北高工蔡鎰丞紮穩打日練12小時，奪得模具組冠軍。圖／雲嘉南分署提供
新北高工蔡鎰丞（中）獲得模具組第一名，雲嘉南分署長劉邦棟（右）頒獎祝賀。圖／雲嘉南分署提供
新北高工蔡鎰丞（中）獲得模具組第一名，雲嘉南分署長劉邦棟（右）頒獎祝賀。圖／雲嘉南分署提供

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