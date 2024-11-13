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海洋科大學生攜手銀髮長輩 北歐式健走保健康

觀天下／ 記者許端驛／萬里報導
台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系，特別舉辦結合北歐式特別的健走仗方式，來趟淡水輕旅行，達到青銀共融之目的。 圖／紅樹林有線電視提供
台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系，特別舉辦結合北歐式特別的健走仗方式，來趟淡水輕旅行，達到青銀共融之目的。 圖／紅樹林有線電視提供

面對臺灣人口之快速老化，高齡化社會為現在進行式，台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系，特別舉辦結合北歐式特別的健走仗方式，來趟淡水輕旅行，雖然當天飄著細雨，但絲豪不減學生與長者的熱情，參與人數達150人，除了銀髮系全體師生參加外，學校周圍在地民眾亦共襄盛舉，達到青銀共融之目的。

青銀共融健走活動，以北歐式健走活動的方式進行，將銀髮系的特色融入，除響應1111全民健走日，更結合SDGS健康福祉，聯合國永續發展目標，北歐式健走不但是心血管運動，人手搭配一支健走手杖，有助於提升肌力、心肺耐力，並改善平衡能力，因此運用北歐式健走導入健康促進。

台北海洋科技大學銀髮系尤欽弘表示，校銀髮系連續每年辦理健走活動，健走路線總長約5公里從淡水校區出發，行經滬尾砲台、雲門舞集劇場、等淡水著名景點，北歐式健走可減輕腳踝和膝關節的壓力，非常適合長者，所以本今年更特地規劃北歐式健走活動，結合系上專業課程學用合一，北歐式健走指導員帶領大家健走，也能訓練肩部、手臂、核心和腿部肌肉，將健康融入生活健康老化，青銀共融。

健走 淡水 老化

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