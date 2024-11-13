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屏科大啟用曳引機訓練場域 強化農機操作安全

中央社／ 屏東縣13日電

屏科大設有農業機械訓練中心，長期推動農機安全操作；今天再啟用曳引機訓練場域，強化大型農機具操作安全教育，盼藉此縮短產業技術差距，提升農業生產效率與安全性。

屏科大校長張金龍表示，作為以農業為本的百年學府，屏科大具備優越教學及研究環境，以及廣闊校園為師生提供農、林、漁、牧等領域實習機會，培育產業所需農業專才。近年因農業勞力短缺，政府推動新型農機具以提高生產力，但農機具使用不當往往導致機械損壞及安全事故。

張金龍說，透過曳引機訓練場域設立，屏科大將強化農機具操作安全訓練，與政府政策合作，期望藉由教育訓練，有效降低農業機具操作安全風險；促成產業與農民雙贏局面，為台灣農業永續發展作出貢獻，促進農業整體發展。

農業部農糧署農業資源組專門委員王文良表示，農機事故大部分與人為疏忽有關，尤其大型農機如曳引機、收穫機等，根據資料統計，曳引機事故占大宗；機具操作上會有一些視線死角，且若操作者使用機具或維護不當等，易釀成意外而造成悲劇發生，因此農糧署委由屏科大首先成立曳引機訓練場域，未來透過專業訓練與考核技能，加強操作安全觀念，減少農事作業意外事故。

農糧署農業資源組農業資材科長陳麗玉說明，早期台灣有12處曳引機考場，當時多為小型曳引機，車身及馬力皆受限，農用曳引機駕駛員考照及發照自民國90年度停止辦理，目前持有普通小型車駕駛執照即可操作曳引機，近幾年農業機具越來越大型化，且功能繁雜多樣化，機具操作風險增加，因此需要訓練場域。

屏科大新聞稿表示，屏科大生物機電工程系長期致力於推動農機安全操作，設有農業機械訓練中心。今天正式啟用農業機械訓練場域，現場展示多廠牌、多型號大型曳引機，由生物機電工程系副教授陳韋誠帶領，實際解說並示範展演。邀請產官學研單位，共同推動大型農機具訓練，縮短產業技術差距，進一步提升台灣農業生產效率與安全性。

屏科大

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