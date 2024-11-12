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中台科大與國軍台中總醫院產學合作 培養醫護人才

中央社／ 台中12日電

中台科技大學日前與國軍台中總醫院簽署合作備忘錄，未來將進行產學合作，共同培養醫護領域人才。校方表示，未來課程設計、實習機會等都將合作，更是未來共同創新的基礎。

中台科技大學今天發布新聞稿表示，校方11日與國軍台中總醫院進行產學合作備忘錄簽約儀式，將共同培養醫護領域人才，並持續推動醫療品質提升，會中由中台科大校長陳錦杏與國軍台中總醫院院長施宇隆共同簽署。

施宇隆會中表示，醫療產業醫護人員的專業養成不易，需要長時間的培育，與中台科大合作，將促進雙方在專業訓練、實習安排及學術交流等領域的深度互動，協助學生將課堂上所學知識，轉化為實際操作的技能，並為他們未來就業打下基礎。

陳錦杏提到，與國軍台中總醫院的合作，未來無論是在課程設計、實習機會的提供，還是在醫護人員專業素養的提升等方面，都將形成強而有力的合作效應，更是未來共同創新的基礎。

國軍 實習

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