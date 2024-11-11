看好長照 開明高職轉型日照中心

不敵少子化熄燈的私校，看好高齡海嘯來襲，紛紛擁抱長照藍海。位於新北市新店的開明高職前年退場，原本6千餘坪校地，其中2千坪由3建商以22.02億元購得，將改建成住宅，校方名下4千坪則轉型日照中心。

開明高職董事會原先想轉型住宿型機構，考量校舍老舊，改建不一定符合法規，將先從社區型日照做起，中長期重建校舍後，朝住宿型機構邁進。新北市教育局技職科長江彥廷說，校方已送計畫，也與社會局開過幾次會，籌設進度愈來愈明朗。

新北社會局說，開明高職做長照機構，需先成立長照財團法人，仍在教育局審議委員會中，法人審查接近尾聲。教育局表示，預計明年7月完成審查。

另有59年歷史的私立清傳高商，111學年度停招，今年6月送走最後一批畢業生，改以教育基金會方式，規畫成人教育課程。校方在轉型同時，7月原想開書法課、繪畫課等對外招生，遭教育局擋下，要求完成資料移交、填報等才能走下一步。

教育局說，清傳高商將從學校法人轉成一般法人，目前還在審查，不過清傳仍是走教育體系，朝類補習班、社大規畫，轉變難度不高。