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若遷校無門 南強工商恐退場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
位於新店南強工商今年3月申請113學年度停止招收新生1年。圖／新北教育局提供
位於新店南強工商今年3月申請113學年度停止招收新生1年。圖／新北教育局提供

新北私立南強工商因校地租金負擔沉重，113學年度停招，校方試圖找其他校地，力拚114學年度復招。市議員陳儀君力促南強工商與能仁家商合併，一度有望成為首例私中併私中案，兩校高層10月間會晤，能仁家商考量校舍空間不足，「私私併」破局。

南強工商校長李恆霖坦言，校地租約僅到2026年，屆時若沒找到合適校地，學校恐怕只能關門。

老牌私校南強工商創校67年，以汽車、資訊等工商科為強項，全盛時期學生數逾2000，受少子化衝擊，113學年度停招，高一已經沒有新生，全校學生剩不到600人。

校長李恆霖表示，遷校重起爐灶依法規最少需2公頃土地，都會區找地頗難，試著找其他私校談合併，與能仁家商會談時，雙方需求不契合，南強工商汽車科需要較大空間，對方也有調整科系、增班想法，校舍空間有限。

市議員陳儀君指出，新北市近年著力發展技職，「不能讓南強關校」，既然學校的最大問題在土地租金上，會持續媒合資源進入董事會。

「私中董事會都感受到經營困境，大家不願意再投資。」全國私校工會理事長吳忠春直言，私中兩極化趨勢明顯，知名私校招生無虞，其他私中用心重振旗鼓，仍招不到學生。

吳忠春指出，私中每班40人滿招才足以損益平衡，目前平均一班僅20多人，每位學生的年成本5萬以上，就算教育部補助學費每人2萬元，仍「收一個就虧一個。」

吳預估，未來幾年較後半段、偏遠地區的私中約40校，占整體私中2成，經營恐遇困境，各校都會謹慎思考是否要繼續投入成本。

新北市教育局長張明文說，私校財務與學生數有關，要達一定規模才能穩健發展，南強工商是北部汽修人才搖籃，教育局願幫忙再推一把，也提供額外資源給私校，讓私校發展得更好。

教育局 校地

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