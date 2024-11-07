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教部推新五專 教團：誘因小

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
立法院今天上午舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會，教育部推出3+2新五專模式盼拯救技職。示意圖，非當事人。本報資料照片
立法院今天上午舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會，教育部推出3+2新五專模式盼拯救技職。示意圖，非當事人。本報資料照片

少子化下，技職生數不斷下降，教育部擬推出技術型高中（高職）與科技大學合作「三+二新五專」模式，盼拯救技職。但教育團體指出，新五專畢業後僅能持副學士，學生興趣缺缺；再者，新五專架構跟技高生升讀二專沒有太大差別，再拋出新五專制度，反可能影響既有五專版圖。

立法院昨舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會。教育部政務次長葉丙成表示，近年面臨技高生減少以及技職學術化，國中生逐漸向高中傾斜，導致普高生較技高生多，希望透過新五專模式，讓技高、科大共構課程、形成命運共同體。

葉丙成指出，「三+二」五年間，學生不會受升學考試干擾，畢業持副學士可直接就業，也能再讀二年升級學士，半工半讀、就業、就學都是彈性選擇。

不過全教總政策部副主任巫彰玫表示，既有的五專已是「副學士」和新五專雷同，但國人對於學士文憑認定很難撼動。再者，公務人員敘薪沒有副學士一項，屆時如何認定也是問題，且私立大學有學雜費補助，學生可直接取得學士學位，誘因更強。

全教產理事長林碩杰也說，新五專架構跟技高生升讀二專無太大差別，學習是否流暢、技高與科大是否真的能貫通，都有待考驗。

EdYouth一滴優教育協會理事長李瑞霖則認為，學生可能對持副學士興趣缺缺，建議應鼓勵企業、業師進入技高以減少學用落差，並讓學生於國中階段就確實了解高中、技高的分流與特色。

少子化 教育部 葉丙成

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