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試辦群招技高：學生能跨域學習

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

技高採「群招」招生上路不久，有學校因基礎課程差異太大，上路一年匆匆喊卡，但也有試辦學校認為，學生該學的不會少，反而多了更多跨域學習的機會。中山工商校長李昱平強調，現在的學生要面對的世界多元且開闊，若採單一科別限制學生學習的範疇，不一定是好事。

教育部自一一二學年試辦技高「群類招生」，屏東縣內普農工設有汽車和農業機械科，兩科曾用「動力機械群」共同招生，但因基礎課程差異太大，注重的專業也有別，試辦群招一年後喊停。不過內普農工秘書尹維祥透露，評估食品加工科及烘焙科未來有機會採群招。

恆春工商的資訊科、電子科採「電機與電子群」招生已兩年。校長蔡俊彥說，「群招」的限制很多，首先必須考慮兩個科別的基本課程是否為同屬性，各科別的老師也得透過不同課程、適當引導學生了解同群不同科別的課程設計、未來出路。

事實上，部分技高近年受少子女化衝擊，招生困難，一位地方教師也透露，希望「群招」能夠幫助部分技高的招生。蔡俊彥也說，觀察這兩年透過群招入學的學生確實有變多。

全教總政策部副主任巫彰玫解釋，群招生的試辦主要集中在偏遠地區及招生困難的學校，目的在於改善因少子化導致的招生壓力，同時避免技高滅科，且有助學生針對興趣科別做出選擇，而非被科別的現有名額所局限。不過群招模式是否能有效銜接並對應科大專業領域仍需進一步觀察，特別是技高分流與升學模式的適配性。

屏東縣

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