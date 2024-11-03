技高「以群招生」 明年9校辦理

教育部試辦技高「群類招生」，據悉，一一四學年度將有九所學校辦理，一改過往技高採個別「科」招生，辦理學校可視課程安排，將相同群類的科別「打包」成群招生，不過有校長擔憂，將造成人才培育失焦，失去技高辦學初衷。

此外，試辦學校也坦言，家長、學生，甚至是國中端的老師都還不清楚相關規畫，要推動確實不易。

現行技高有十五群、九十四個科，學校多以單一「科別」招生；若改為「群類招生」，學校可將相同群類下的科別「打包」共同招生。

舉例來說，應用英語科與應用日語科同屬外語群類，學校可以「外語群」招生，高一採不分科教學，高二再分科授課。

大安高工校長楊益强表示，技高辦學的初衷是培養在專項有一技之長的學生，然而一些冷門科若隱身在群類之中招生，學生入學後，仍是選擇熱門科系選讀，不只造成偏科現象，冷門科別可能逐步消失，未來相關產業也會缺工，長期來看，恐造成人才培育的失焦，失去技高辦學初衷。校方是否有足夠的設備、師資也是一大挑戰。

恆春工商校長蔡俊彥則認為，若學生已有「大方向」，群類招生就可提供學生更多時間、機會，選擇未來要深耕的專業，但通常學生在國中階段不一定有機會了解技高目前群科的差別。

教育部表示，「以群招生」不僅協助學生初步選群入學，更幫助學生職涯試探、適性選擇，目前辦理的群別有電機電子群、商業與管理群、家政群、外語群、餐旅群等，國教署也提供課程規畫、資源挹注、輔導分流及專家諮詢輔導等措施。