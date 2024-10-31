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台灣創新技術發明競賽 北科大勇奪6獎、創歷年最佳

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
北科大電子系教授李士修一人包辦金、銅兩獎。圖／北科大提供
北科大電子系教授李士修一人包辦金、銅兩獎。圖／北科大提供

2024年台灣創新技術博覽會日前完美落幕，其中發明競賽引人注目，而北科大師生團隊最終抱回金牌獎3件、銅牌獎2件、微星科技企業特別獎1件等6項大獎，創下該校歷年參賽的最佳成績。

北科大說，光電工程系教授任貽均研發的「一具有頂角薄膜光柵結構的基板」，其開發的SERS基板具有大面積製作、低成本及高靈敏度等優點，已應用於食品安全檢測，可快速檢測蘇丹紅、防腐劑、漂白劑、組織胺及動物用藥殘留，提升檢測效能；而車輛工程系教授蕭耀榮研發的「可控旋轉阻力器」則採用磁流變液技術，為智慧型運動及智慧型復健系統的關鍵元件，目前已應用於運動飛輪、復健腿部伸展器、自行車減振上，創造智慧型半主動式運動系統及復健系統。以上兩組作品皆獲評審青睞奪金。

電子工程系教授李士修則一人包辦金、銅兩獎。北科大指出，李士修奪金的「連接器及提高其資料傳輸速率的方法」，改變目前市售USB Type-C連接器內部差動傳輸線部份線段的線寬，以解決連接器原有的共振問題，使其滿足USB 3.2 Gen 2×2的規範，傳輸速度可更為快捷；而他另一項作品「具有改善共振問題之結構的卡緣連接器及其形成方法」則獲銅牌肯定，此專利在目前市售的PCIe連接器內部引進一共地結構，解決連接器差動傳輸線的共振問題，使其能完全滿足PCIe 5.0的規範，免除原連接器干擾的問題。

此外，環境工程與管理研究所教授陳孝行研發的「以3D列印技術製備之陶瓷膜，及其製備方法」，也同時榮獲微星科技企業特別獎及銅牌獎。其以3D列印技術製備陶瓷膜，陶瓷膜的整體厚度只有0.01至1.5公分，可在苛刻的化學條件下工作，能廣泛應用於處理廢水、微生物燃料電池等多樣領域。

北科大產學長黃聲東表示，今年共40多所學研單位與研究機構及近90家企業參與盛會，吸引約1100件專利作品參展。北科大本屆以10件專利技術參賽，涵蓋智慧民生用品、電子零組件結構、機械構造及化工材料等技術領域，展現前瞻創新、技術落地的堅強實力。

北科大光電系教授任貽均（右一）研發之「一具有頂角薄膜光柵結構的基板」榮獲金牌獎。圖／北科大提供
北科大光電系教授任貽均（右一）研發之「一具有頂角薄膜光柵結構的基板」榮獲金牌獎。圖／北科大提供

北科大 專利 復健

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