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看準郵政AI轉型需求 台科大與中華郵政合作開設專班

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大管理學院與中華郵政今舉行「郵政AI應用人才培訓主管專班」始業活動。圖／台科大提供
台科大管理學院與中華郵政今舉行「郵政AI應用人才培訓主管專班」始業活動。圖／台科大提供

因應數位時代發展及郵政AI轉型需求，台科大管理學院與中華郵政合作開設「郵政AI應用人才培訓主管專班」。該課程由台科大管理學院邀集15位專任師資共同授課，協助培育中華郵政90名具前瞻AI應用能力的領導人才，讓郵政服務向智慧化、效率化邁進，提升競爭優勢。

台科大校長顏家鈺表示，這次合作是AI技術與郵政服務的新融合，課程將涵蓋AI理論基礎與實際應用，幫助中華郵政找到AI的創新應用點，無論是在物流管理、數據分析還是客戶服務，都可以透過AI提升效率、改善決策品質。

中華郵政指出，此次培訓不僅是學習機會，更是推動AI應用的重要里程碑。透過理論與實務結合的課程內容，將有效提升領導階層AI素養，激發組織轉型核心動能，進一步強化能力，為民眾提供更智能、更便利的郵政服務。

台科大管理學院長曹譽鐘進一步指出，開設「郵政AI應用人才培訓主管專班」將有助於促進AI技術在傳統產業的應用，並強調專班課程將以實作為主，讓學員能在課堂上學以致用，解決實際業務問題，進一步提升郵政業服務質量與運營效率。

「郵政AI應用人才培訓主管專班」分為「經營階層主管專班」及「中高層主管專班」，為期16週，於今年10月30日始業、明年3月6日修畢，課程內容涵蓋人工智慧基礎、AI法規倫理、技術實作及產業應用等領域，共計96小時。

台科大提到，「郵政AI應用人才培訓主管專班」為中華郵政與學界的創新合作，專注於AI技術在郵政業務中的應用。結合實際郵政場景的應用案例，不僅能掌握最新的AI技術，也能了解如何將這些技術應用於郵政業務，促使郵政作業流程的自動化、智能化與效率提升。

「郵政AI應用人才培訓主管專班」於今日始業，課程內容涵蓋人工智慧基礎、AI法規倫理、技術實作及產業應用等領域，共計96小時。圖／台科大提供
「郵政AI應用人才培訓主管專班」於今日始業，課程內容涵蓋人工智慧基礎、AI法規倫理、技術實作及產業應用等領域，共計96小時。圖／台科大提供

中華郵政 主管 台科大

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