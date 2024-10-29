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114學年二技統測簡章公告 共同類、護理類限擇一報考

中央社／ 台北29日電
114學年二技統一入學測驗訂於114年4月27日舉行。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
114學年二技統一入學測驗訂於114年4月27日舉行。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

114學年二技統一入學測驗訂於114年4月27日舉行，考試簡章今天公告，二技統測分為共同類和護理類，考生限擇一報考，今年11月27日起受理報名。

技專校院入學測驗中心今天公告114學年科技校院二年制統一入學測驗簡章，二技統測將於今年11月27日至12月4日受理報名，114年4月27日舉行考試，符合114 學年度二技各招生入學管道（或學校）入學招生對象者均可報考。

技專校院入學測驗中心表示，考生於報名二技統測統一入學測驗前，應先查詢所欲就讀的二技目標校系其報名資格、報考限制、成績採計方式、是否採計統一入學測驗成績及採計類別（科目）等資訊，再決定是否報考統一入學測驗。

二技統測分為共同類和護理類，共同類考生僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統測國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件的二技校系；護理類考科包含國文、英文、專業科目（一）及專業科目（二）等4科，考生限擇一類別報考。

根據簡章規定，二技統測各科均為選擇題型，每科均以100分為滿分，各科均不得使用計算器；二技統測考生一律安排冷氣試場應試（冷氣以設定攝氏26至28度為原則），有個別需求的考生須於報名時申請在非冷氣試場應試，報名期限截止後不得以任何理由變更試場。

二技 技職 統測

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