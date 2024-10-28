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二技統測簡章10/29公告 全面採個別網路報名

中央社／ 台北28日電

114學年度二技統一入學測驗簡章將於明天公告，考生可到技專校院入學測驗中心網站下載，今年11月27日起受理二技統測報名，全面採個別網路報名。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，114學年度二技統一入學測驗訂於明年4月27日舉行，二技簡章將於10月29日起於技專校院入學測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）公告並開放下載。

114學年度二技統一入學測驗報名日期為今年11月27日上午9時至12月4日下午5時，全面採個別網路報名；考生須在報名期間內完成報名資料登錄，並於規定期限內完成繳費手續，逾期概不受理。

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