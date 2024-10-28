二技統測簡章10/29公告 全面採個別網路報名

木柵高工畢業，今年考上國立高雄科技大學輪機工程系的李治毅，小時候有語言障礙，幸家人察覺異狀，及時接受早療，雖然身處逆境，但在求學路上遇到名師指導，及慈濟志工的關懷陪伴，讓他學習之路後來居上，同時還找到人生目標，積極考取了水電相關共計七張證照，「勤能補拙」成為他最佳學習精神寫照，今年獲慈濟基金會舉辦的新芽獎學金頒發「全勤獎」肯定，他期許自己持續精進在專業領域上，未來獨當一面、照顧家人、回饋社會。

2024-10-26 16:05