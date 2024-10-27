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光復高中與勤益科大、友達合作 高職畢業直升國立科大

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
光復高中表示，學生若完成友達光電6周實習，可順利銜接勤益科大就讀，6周實習期間即獲得符合基本薪資的法定實習津貼與教育部每月5000元獎助。圖／光復高中提供
光復高中表示，學生若完成友達光電6周實習，可順利銜接勤益科大就讀，6周實習期間即獲得符合基本薪資的法定實習津貼與教育部每月5000元獎助。圖／光復高中提供

因應AI科技發展趨勢與科學園區產業人力的需求，新竹市光復高中已與國立勤益科技大學電機系及友達光電科技廠合作，規畫「光復高中-勤益科大-友達光電產攜2.0專班」，透過科大與廠商聯合甄選優秀學生，可於三年級下學期期末考後至友達光電進行6周實習，考核通過後可直升勤益科大電機系就讀及獲友達光電任用。

光復高中指出，光復高中電機電子群科長期培育電子科技行業人才，因應AI科技發展趨勢與科學園區產業人力的需求，設有電子科、電機科及資訊科。歷年在全國中等學校工業類科技藝競賽屢獲金手獎、優勝等佳績，技藝表現稱霸桃竹苗地區。為了因應產業時勢發展與業界無縫接軌，希望透過各項合作讓畢業學生能立即接軌國立科大，並與科技廠商合作發展個人職涯。

光復高中表示，學生若完成友達光電6周實習，可順利銜接勤益科大就讀，6周實習期間即獲得符合基本薪資的法定實習津貼與教育部每月5000元獎助。

未來四年就讀科技大學期間，則以正職員工任用並進行設備技師的專業訓練，公司依學生的工作表現逐年評估調整薪資待遇。希望吸引更多的新血加入，為公司培育專業設備技師人才，提供學生升學與就業雙重保障，學以致用，產學無落差。

光復高中說，今年學校電機電子群科應屆畢業生中有47人學生具有乙級國家技術士證照，是多家科大與廠商爭取的對象。今年電機科與電子科應屆畢業生目前已有13人透過「光復高中-勤益科大-友達光電產攜2.0專班」管道進入勤益科大電機系就讀及友達光電工作，專業證照是學生升學與進入職場的專業證書，再加上有科大的升學及科技廠商提供就業保障，學生生涯進路將更寬廣，也能再創技職教育藍海新方向。

新竹市光復高中已與國立勤益科技大學電機系及友達光電科技廠合作，規畫實習式產學攜手計畫專班。圖／光復高中提供
新竹市光復高中已與國立勤益科技大學電機系及友達光電科技廠合作，規畫實習式產學攜手計畫專班。圖／光復高中提供

升學 實習 薪資

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