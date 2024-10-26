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新芽獎學金頒獎 語障生從木柵高工考上國立大學

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
為鼓勵成長於弱勢家庭的學子們逆境中成長，慈濟基金會年度「新芽獎學金」頒獎活動，總計將有2036位學子獲獎。 照片為慈濟基金會提供
為鼓勵成長於弱勢家庭的學子們逆境中成長，慈濟基金會年度「新芽獎學金」頒獎活動，總計將有2036位學子獲獎。 照片為慈濟基金會提供

木柵高工畢業，今年考上國立高雄科技大學輪機工程系的李治毅，小時候有語言障礙，幸家人察覺異狀，及時接受早療，雖然身處逆境，但在求學路上遇到名師指導，及慈濟志工的關懷陪伴，讓他學習之路後來居上，同時還找到人生目標，積極考取了水電相關共計七張證照，「勤能補拙」成為他最佳學習精神寫照，今年獲慈濟基金會舉辦的新芽獎學金頒發「全勤獎」肯定，他期許自己持續精進在專業領域上，未來獨當一面、照顧家人、回饋社會。

「慈善結合教育愛與關懷的正能量，發揮共善成長的善效應！」為鼓勵成長於弱勢家庭的學子們逆境中成長，慈濟基金會年度「新芽獎學金」頒獎活動，大北區(含雙北、基桃竹、離島澎湖金門)2024年10月26及27日共計舉辦9場次，總計將有2036位學子獲獎。

其中，26日下午位於慈濟東區聯絡處場次，慈濟基金會張宗義副執行長、台北市政府社會局鄭文惠副局長、台北市政府教育局楊淑妃專門委員等人出席活動，除了勉勵所有在困境中努力成長的學子們，突破自我向上茁壯，慈濟同時安排學子人品典範分享生命故事，希望帶動保持學習的熱忱與興趣，也傳遞堅持用心學習終會為自己翻轉人生。

李治毅小時候家庭因素，由叔叔扶養長大，高中時期就讀木柵高工配管科，遇曾獲教育部師鐸獎的王詩欽老師在疫情期間(2021年)提報給慈濟基金會關心，老師說：「這孩子的學科雖然不佳，但術科很不錯，如果能在畢業前把可以考的證照都考上，找工作不是問題」，自此慈濟人走進這個家庭。

慈濟給予治毅助學及家庭經濟補助，讓他可以安心讀書及考證照，目前已考取七張證照，也順利在高中畢業後升學高雄科技大學輪機系，慈濟志工協助治毅添購筆電及校舍寢被等，慈濟人將持續陪伴關心，讓治毅完成學業、順利進入職場。

回溯過往，王詩欽老師的用心、慈濟志工的愛心、慈濟捐款人的善心，社會上就是有那麼多的善與愛的結合，讓一位術科優秀的新芽學子治毅，不會因為家境而放棄力爭上游的機會，新芽正綻放與茁壯。

另一位高中組獲獎學子，目前就讀台北市立和平高中的曾同學，父親因中風仍在復健中，全家由曾母分兼三份工作，一肩扛起經濟重擔。曾同學曾有漢字書寫障礙，雖能力有限仍積極學習，不因學習困難而自我放棄，透過不斷自我精進學習，今年獲頒慈濟新芽學習領域獎。

曾同學在學校放學後較家人早回到家，會先處理曾父的衛生等照顧需求，之後才處理自己的課業，幫忙曾母分擔家務。原本個性退縮的他，連去超商購物和店員互動都顯得緊張，但透過一次次給自己鼓勵、調整心態，現在的他勇於參與志工活動，積極協助慈濟信義區親子成長班擔任隊輔，參與社區環保及獨老關懷，樂於用行動付出、讓善循環，這學期曾同學更嘗試爭取魔術社社長，鍛鍊自己的勇氣與膽識。

慈濟舉辦新芽頒獎始於2007年，至今累計近11萬學子獲得獎項。新芽頒獎提供一份協助成長較為艱困環境中的孩子們鼓勵，後擴及全台，藉由鼓舞讓這群孩子維持理想及目標繼續求學，同時也感恩這麼多慈濟志工長期陪伴，無論是身教與言教都傳遞善與美，期許孩子們長大後也懂得回饋人群與社會。

慈濟基金會表示，慈濟人長期關懷陪伴的過程中，發現許多勇於面對困境、在各個領域創造出傲人佳績的優秀學子，值得表揚與鼓勵。希望藉由新芽獎學金和頒獎典禮的鼓勵，見證他們奮發向上的努力，建立他們的自信及成就感，進而提升學習動機，啟發更多處於逆境的學子，進而培育出能為社會奉獻大愛與關懷的良才。同時也增進家長對子女教育的重視。

教育是孩子未來的希望，淨化人心、導正社會的利器，同時是協助弱勢家庭脫離貧困的跳板。新芽獎學金提供的對象為慈濟長期關懷家庭的學子，依照學齡分為國小組、國中組、高中組、大專組，五種獎項包含學習領域獎、進步獎、孝悌獎、全勤獎、特殊表現獎。

新芽獎學金的頒發是為了鼓勵弱勢家庭子女，縱然現階段處於社會的弱勢族群，亦可秉持正向、樂觀、努力不懈的態度，積極創造自己的能力與專長，並透過參與頒獎典禮活動，讓學子、家長在心中種下善的種子，進而成為知福、惜福、造福之人，也在從活動中引導學子懂得尊師重道、孝順父母，並落實於生活中。

慈濟也會與學校合作，建立點線面的網絡，除了共同為淨化人心、祥和社會而努力，也讓師長看見照顧戶或關懷戶家庭學子的優勢及努力，讓照顧戶或關懷戶的家庭得到全人、全家、全面的關懷。

聚傳媒

弱勢家庭 慈濟

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