台科大攜手高職生推生命教育 深入菲國探索社會責任

台科大USR（大學社會責任實踐）計畫今年再次走出國門，這次攜手國內夥伴大學的師資培育生及首次參與的三重商工學生前往菲律賓馬尼拉及宿霧地區，於8月22日至9月2日展開為期一週的生命教育之旅。

台科大表示，USR計畫透過一系列生命體驗課程、社會服務及跨文化交流等實踐聯合國永續發展目標，學生不僅在服務過程中汲取經驗，也藉由與馬尼拉貧民窟孩童的互動，深刻感受到教育的力量與全球責任的重要性，同時也反思他們在國際視野下所扮演的角色。

此次，台科大團隊也與全球性人道組織大都會國際兒童事工（Metro World Child）合作，除了深入了解組織藉由教育及信仰幫助貧民窟孩童打破貧窮的惡性循環，也讓團隊實際參與「主日學」活動，在志工的帶領下與孩童一起唱歌跳舞、聆聽聖經故事、發放物資等，看到貧民窟裡的孩子在破舊的環境中依然面帶笑容，讓學生深刻體會到教育與援助不僅是物質上的改善，更在於心理層面的支持。

台科大指出，馬尼拉貧民窟的房屋多為年代久遠擁擠的公寓，甚至還有以簡陋的鐵皮、木板或帆布遮蓋的房屋，半數以上的家庭居住空間不到兩坪，並且位於垃圾山旁，這樣的生活條件也讓團隊學生受到很大的衝擊。

台科大USR計畫負責人、教授翁楊絲茜表示，透過這樣的國際實習與參訪，不僅能提升學生的國際視野，還能讓他們親身體驗全球不同社會階層的現實狀況，讓學生願意打開心去接納完全不同的人事物，也激發他們想要改變的心，對周遭的環境不再冷漠，並且發現自身的價值。她也說，首次帶領高職生一同參與計畫，是一種「愛的傳承」，雖然「生命教育」並非高職的必修課程，但她認為應該要讓所有的青少年接觸生命教育，深切感受到愛與感恩，也對自己進行反思。

三重商工學生呂若晴分享，這次的旅程表面上看起來像是我們去幫助當地小朋友，實際上他們幫我們更多，他們無私的擁抱、真誠的笑容治癒了我們，他們把自己的生活攤開來展示在我們面前，教會我們什麼叫做珍惜。