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台科大與三重商工合作 深入菲律賓倡導生命教育

中央社／ 台北24日電

台灣科技大學與位於新北市的三重商工合作，由師培生和高職生一同前往菲律賓馬尼拉及宿霧地區，展開為期一週的生命教育之旅，參與主日學等活動，關懷當地貧困孩童。

台科大今天發布新聞稿，USR（大學社會責任實踐）團隊與透過一系列生命體驗課程、社會服務及跨文化交流，鼓勵師資培育學生及三重商工學生，在服務過程中汲取經驗，感受教育的力量與全球責任的重要性，同時也反思他們在國際視野下所扮演的角色。

團隊也與全球性人道組織大都會國際兒童事工（Metro World Child）合作，深入了解組織藉由教育及信仰幫助孩童打破貧窮的惡性循環，也實際參與「主日學」活動，在志工的帶領下與孩童一起唱歌跳舞、聆聽聖經故事、發放物資等。

參與活動的台科大數位所學生鄭瀚表示，貧困孩童缺乏物質條件，卻依然綻放出生命的光彩與笑容。這次旅程讓他重新審視自己的生活，開始學會珍惜。

三重商工學生呂若晴則說：「這次的旅程表面上看起來像是我們去幫助當地小朋友，實際上他們幫我們更多。」孩童們透過無私的擁抱、真誠的笑容，治癒了參與的夥伴。

台科大帶隊教授翁楊絲茜表示，由大學生帶領高職生共同攜手成長，就是一種「愛的傳承」，生命教育雖然不是高職的必修課，但青少年都應接觸這個議題，在真實的情境裡，學習課本上所學不到的東西，感受愛與感恩，並對反思自身。

三重 台科大

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