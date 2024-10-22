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北科大攜手台積電 成立首個科大半導體碩士學位學程
為積極推動產學合作，北科大整合多方資源，今年與台積電、義隆電子等企業攜手，成立國內科大第一個半導體科技碩士學位學程，而該校獨步全台的前瞻技術研究總部，也深耕AI、資安、智慧鐵道等學位學程，期望為產學合作樹立新標竿。
北科大校長王錫福表示，前瞻技術研究總部廣邀義隆電、台達電、友達、福壽、光寶等企業夥伴進駐學校，引進業界的先進觀念與實務思維，使學生在研發現場直接對接產業、著手解決問題，近年更接軌國際名校，與美國MIT合作成立台灣唯一城市科學實驗室，引領學生探索AI、機器人、資安等前瞻科技。
王錫福指出，隨著社會趨勢及產業環境不斷變遷，產學合作始終為北科大的主要特色。北科大的前身為台北工專，自1971年成立建教合作中心，建教合作顧問委員會不限於校內師長，也聘請公民營事業機構負責人及相關人士、企業界傑出校友擔任顧問，負責建教合作計畫的訂定、實施與成果檢討。
北科大回溯台北工專辦理建教合作的方式，涵蓋代訓人才、協助進修、技術合作、材料試驗等四大類。代訓人才的合作機構有政府機關、公營事業，開設班級數較多，每班招收20至50人不等；協助進修則是由合作機構推薦優秀人才進修並獲得學位；技術合作與材料試驗，則是與企業或研究單位合作研究工業技術問題，或受託辦理材料試驗及分析工作。
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