國北護設置智慧賦能基地 培育照護人才助延緩失能

因應未來超高齡社會的照護人才需求，教育部補助國立台北護理健康大學設置「智慧賦能人才培育基地」，強化整合照護、促進樂齡族群預防及延緩失能，並開設課程模組。

教育部今天發布新聞稿指出，因應台灣將邁入超高齡社會和未來超高齡社會的照護人才需求，教育部透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」補助國立台北護理健康大學建立「智慧賦能人才培育基地」，今天舉行揭牌儀式。

依國家發展委員會「中華民國人口推估（2024年至2070年）報告」，國內少子高齡化現象愈趨明顯，教育部補助國北護新台幣7000萬元，推動「延緩老化暨急性後期降低失能之智慧賦能人才培育計畫」，培育高齡人口照護人才，結合醫療院所實務場域，提供學生完整的實務能力培訓。

國北護設立「智慧賦能人才培育基地」，以強化「急性後期整合照護」及「促進樂齡族群預防及延緩失能」為主，將開設「全面性評估」、「智慧復能照護」、「個案管理」等課程模組，並將教學資源擴散至台北、宜蘭、花蓮等6所大專。

教育部說明，「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」自民國111年起推動，規劃4年投入24億元，協助大專設置至少20座重點產業人才培育基地，截至今年10月，已達成核定20座基地的目標，包含半導體、離岸風電、電動車等國家重點產業領域，其中已有10座人才培育基地正式啟用。