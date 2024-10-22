僑光科大餐飲系主任被控僅國中學歷、常恐嚇同事 校方回應了
僑光科技大學餐飲管理系王姓系主任被控僅國中學歷，妻子陳姓助理教授也違規取得職位。僑光科技大學今天回應，王、陳2人因專業技能擔任系上職務，適法性沒問題。
有週刊報導，台中市西屯區僑光科技大學餐飲管理系王姓系主任僅有國中學歷，卻因妻子是學校董事長妻子的親戚，被破例升為副教授、系主任，他的妻子、陳姓助理教授也沒有任何專業證照，以違規手段取得助理教授職位，他們的2名女兒輕鬆取得碩士學位並在校內任職。
報導也指出，夫妻倆遭指控常以強勢手段霸凌同事，在系上言語恐嚇教師。另外，僑光科大還發生校長司機性騷學生等事件。
對此，僑光科大公關長楊東連今天接受媒體聯訪表示，依據大學法規定，有以學歷或研究能力作為等級的教師，以及以專業能力作為等級的教師。
楊東連指出，王姓系主任在業界擔任廚師已近30年，曾在多家餐廳擔任行政、執行主廚。陳姓助理教授也有多年餐廳經營管理的經驗。2人並非以學歷，而是分別在餐飲技術以及餐飲經營的專業技術能力獲聘為學校教師。
對於夫妻常在系上言語恐嚇教師一事，楊東連則說，校內確有教師評鑑制度，其中系所的評鑑分數占30%，系所主管對教師有評鑑權利，研判將語言擴大的可能性大。
關於王、陳的2名女兒碩士畢業資格與任職遭質疑，校方指出，2人碩士論文因頁數少被檢舉品質問題，經查均符合相關規定，校方查核畢業資格條件規範與資料，均已報送教育部備查在案。
他說，2人在校內任職是經人事室公開公告徵才，主管面試後，提請校長核定聘任，都是在取得碩士學位之前，任職資格與碩士學位無關聯。
董事會姜姓司機性騷擾部分，校方回應，姜男涉及對學生性騷擾屬實，校方知道後立刻通報教育部，並將他調任到和學生無關的職務，並依「校園性別事件防治規定」以及教育部「校園性別事件防治準則」，將他記過、接受心理輔導及性別平等課程，均已執行完畢。
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