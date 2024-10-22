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樹德科大電競系畢業生「錄取台積電」 競技播報獲肯定

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
樹德科技大學電競娛樂系日前舉辦「校友回娘家」活動，許多校友憑藉管理行銷、競技播報、新媒體影音轉播、美術設計等專業，畢業後獲得工作機會。圖／樹德科技大學電競娛樂系提供
樹德科技大學電競娛樂系日前舉辦「校友回娘家」活動，許多校友憑藉管理行銷、競技播報、新媒體影音轉播、美術設計等專業，畢業後獲得工作機會。圖／樹德科技大學電競娛樂系提供

樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系（電競娛樂系）日前舉辦「校友回娘家」活動，許多校友憑藉在校學習行銷、競技播報、新媒體影音轉播、美術設計等專業，畢業後獲得工作機會，有人因為電競領域專業進入台積電工作，也有擔任校隊選手的校友因累積比賽經驗，通過文化部替代役甄選，甚至被學校延攬作為老師。

樹科大電競娛樂系副主任蔣天華這次帶領校慶轉播團隊，李寅彰老師主持校友回娘家活動，許多學長姐們提供建議，為學弟妹們解惑求職心路歷程、分享職場甘苦談。2年前畢業的校友黃智洋剛錄取進入台積電，屬晶圓運輸設備保養維修專業，他說在電競系求學時累積了不少證照、研習證明，因為電競領域的專業特殊性，才讓面試官印象深刻。

113級畢業生陳登威畢業後受樹德家商延攬為資料處理科「電競科技產業班」專業技術教師，過去曾是《絕地求生》校隊選手，他說電競系是時下年輕人有憧憬科系，但也會因為對未來的確定性而望之怯步、迷茫，決定加入電競系後，就要求自己保持在最好的狀態，選擇跨域學習，以儲備更為全面與多元的技能。

校友蔡宇杰畢業後留在家鄉就業，在批發代理的企業公司擔任美編，他說在學時就對美術與視覺設計有興趣，畢業後參加臺南市勞工局的數位行銷課程，鼓勵學弟妹未來大學時多利用課餘時間上研習課程、精進技能。校友劉祐廷說，他擔任《特戰英豪》校隊選手，4年累積比賽經驗，獲得星光電競大賞射擊類最佳新人獎，並通過文化部替代役甄選。

蔣天華表示，系上針對產業各項職缺規劃相關專業課程，包括管理與行銷、選手與競技播報、新媒體影音與轉播、美術設計與遊戲研發等，在各專業課程中引導學生適性發展，深化專業技能；李寅彰表示，系上認為電競產業與科技有接軌必要，許多產業轉型後，電競市場逐漸擴大，系上積極培力，讓學生順利與業界接軌。

樹德科技大學電競娛樂系日前舉辦「校友回娘家」活動，許多校友憑藉管理行銷、競技播報、新媒體影音轉播、美術設計等專業，畢業後獲得工作機會。圖／樹德科技大學電競娛樂系提供
樹德科技大學電競娛樂系日前舉辦「校友回娘家」活動，許多校友憑藉管理行銷、競技播報、新媒體影音轉播、美術設計等專業，畢業後獲得工作機會。圖／樹德科技大學電競娛樂系提供

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