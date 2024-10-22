僑光科大外戚享特權！國中學歷廚師當上系主任 妻自稱「地下校長」

《鏡週刊》報導，位於台中市西屯區的僑光科技大學，爆出餐飲管理系系主任王昭雄夫妻及兩名女兒享升等特權，靠著是董事長陳伯濤的家族外戚，王昭雄竟以國中學歷直升副教授級專業技術人員，還當上系主任的管理職，而妻子陳小倩為董事長妻子的表妹，在無任何證照的情況下，也能以「老闆娘」的資歷，擔任校內助理教授職缺，隨後和先生一樣也獲得管理職，擔任校內一級主管「技能競賽中心」主任。

王昭雄的一雙女兒也被校內教師指控，在爭議下取得僑光科大的企管系碩士學位，並順利任職於人事室。王昭雄一家四口均因外戚身分，在僑光科大享盡升等特權，妻子陳小倩還曾公開放話：「說我是地下校長，我還真的是。」現任僑光科大董事長陳伯濤及其妻張媛則被質疑放任外戚在校享有特權。

不僅是升等特權，校內教師還有人踢爆王昭雄夫妻疑似A走從倒閉大學轉來安置生的教育部補助，爆料的教師稱：「我問過孩子，就只叫他們簽名，沒人輔導。」且王昭雄夫妻還不時以「明年的聘書在我手上」為由，逼迫系上教師乖乖聽話，還因此逼走許多優秀教師。

無獨有偶，僑光科大前校長楊敏華也曾在2019年被爆出，兒子以外籍生的身分入學，卻以兩年半的驚人速度，獲取學士和碩士學位，還同時取得學校講師資格。教育局查處後，罰楊敏華50萬元，兒子的學位也被撤銷。

圖為王昭雄夫妻在官網上的師資簡介。圖擷自僑光科大官網