技職文科生勇跨科技業 她提早確立目標闖出一片天

隨著AI席捲全球，科技業大熱，各級學校也有「重理工、輕文科」的傾斜現象出現，文科學生若想跨足科技業，該如何找到切入點？畢業於雲科大應用外語系、目前任職台積電的戴毓珊，以外語專業踏入高科技業，憑藉自己流利的英文和數字分析能力，先後任職廣達、台積電等科技大廠，目前年薪已近200萬。

為了讓更多學子了解技職教育，技專校院招生專業化總辦公室規劃一系列技高群科特色人物系列專訪，最新一期邀請任職半導體龍頭台積電的戴毓珊，分享自己大學期間把握機會出國學習、專精自己科系的專業，從一個技職文科生，現已跨足科技業的心路歷程。

戴毓珊高中升學時，因為學習興趣偏愛英文，選擇就讀桃園治平高中外語科，並在學期間考取外語證照及電腦相關軟體乙級證照，後循繁星計畫管道順利錄取雲科大學應用外語系。多益成績895分的戴毓珊，大一就可以教研究所學長姐英文，並申請到多益獎助學金1000美金，大四時也曾到赴丹麥理工大學交換生一年主修國際貿易系，除了增進英語能力，鍛鍊商管跨領域能力，更拓展了國際視野。

戴毓珊說，以往應外系畢業校友大多從事外語或行政工作，但她選擇不同的路，第一份工作進入廣達電子，之後更被網羅到台積電負責歐美業務，迄今已八年。她坦言，科技業的福利薪水確實很優渥，但挑戰也很大，文科背景在科技產業工作，難免會遇到困難，為了不落後他人，她把前輩傳授的工作經驗，一律做成標準作業流程，不斷反覆地記誦，至今仍大量學習外語能力和產業知識。

戴毓珊表示，台積電許多工作夥伴確實都是從台、成、清、交畢業，但她也證明，技職學生一樣能和頂大生平起平坐。戴毓珊以自己為例，大學期間利用學校的交換計劃出國學習，並在系學會舉辦了很多活動，這些經驗轉化成求職時的優勢，讓她練就流利的英文和數字分析，勝任客戶產能規劃師的工作，能與客戶及同事進行雙邊溝通，應付多元複雜的工作。

戴毓珊鼓勵學弟妹，把握學校充沛的學習資源和產學合作的機會，進入大企業實習會見識到不同的世界，千萬不要侷限自己，人生比你想像的還要精彩。她強調，「如果我可以，技職學弟妹一定也可以。」