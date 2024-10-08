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技職「文科生跨足高科技業」 她任職台積電年薪破百萬

中央社／ 台北8日電
台積電。路透
台積電。路透

因喜歡英文而選讀技職外語科系的戴毓珊，透過出國交換學習，增進英語能力、鍛鍊商管跨域能力，讓她畢業後成功跨足高科技業，任職台積電的她，年薪已突破百萬。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，戴毓珊在小學三年級時，受到美語補習班外籍老師高度肯定，讓她從此愛上英文；為表現的更優秀，她每天勤練英文，把英文教學錄音帶反覆聽了又聽，這也幫助她的英文發音更純正。

高中升學時，因確認學習興趣偏愛英文，戴毓珊決定讀桃園治平高中外語科，在學期間還考取外語證照及電腦相關軟體乙級證照，並透過繁星計畫管道錄取雲林科技大學應用外語系，並以「出國讀書」為目標。

多益成績895分的戴毓珊，於大四時赴丹麥理工大學擔任交換生，主修國際貿易，增進英語能力的同時，還鍛鍊商管跨領域能力、拓展國際視野，交換這一年也接觸到各國口音、多元文化，也為她日後踏入科技業職場加分。

戴毓珊表示，以往應外系畢業校友大多從事外語或行政工作，但她毅然選擇不同的路，也很幸運第一份工作就進入廣達電子，之後更被網羅到台積電負責歐美業務。

從文科跨足到科技業，戴毓珊坦言，科技業的福利薪水很優渥，目前年薪已近200萬，但挑戰也很大；為了不落後他人，她把前輩傳授的工作經驗，一律做成標準作業流程，不斷反覆記誦，至今仍大量學習外語能力和產業知識。

戴毓珊提到，在台積電有許多工作夥伴畢業自台成清交等名校，但她也證明，技職生一樣能和頂大生平起平坐；她在大學期間出國交換學習，在系學會也舉辦很多活動，讓她練就流利的英文和數字分析，這些經驗都轉化成求職時的優勢，讓她能與客戶及同事雙邊溝通，應付多元複雜的工作。

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