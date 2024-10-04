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新竹高商商業經營科將回歸 114學年度增1班35人

中央社／ 新竹市4日電

國立新竹高商今天指出，竹商過去曾設有商業經營科，後因學校新增「綜合高中」而刪科，經教育部核定114學年度商業經營科將回歸，可新招收1班、35名學生。

新竹高商校長劉曉雯向中央社記者表示，竹商過去曾設有商業經營科，但後來學校新增「綜合高中」後就刪科，如今再獲教育部核定商業經營科回歸，對於政府未來培養商業技職人才有重要指標性作用。

劉曉雯指出，竹商114學年度將新增商業經營科1班，招收35名學生，這對想進入技職體系的學生而言多了新選擇。

新竹高工校長陳世程告訴中央社記者，學校今年度已增加室內設計科1班，114學年度新生錄取班數將維持15個班不變，另學校規劃於今年底推動新建校舍，預計116學年度能增班。

新竹高中、新竹女中表示，114學年度將維持招收18個班、共615人（不含特殊生、原民生等）。

新竹科學園區實驗中學指出，114學年度將維持招收6個班。

新竹高商官網資料顯示，「綜合高中」兼具高中與高職雙重特質。學生進入「綜合高中」一年級後，再依據學習成就、能力、興趣選擇高中升學目標（大學院校），高職升學目標（四技二專）或就業目標。

中央社 教育部 新竹

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