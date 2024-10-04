新竹高商商業經營科將回歸 114學年度增1班35人
國立新竹高商今天指出，竹商過去曾設有商業經營科，後因學校新增「綜合高中」而刪科，經教育部核定114學年度商業經營科將回歸，可新招收1班、35名學生。
新竹高商校長劉曉雯向中央社記者表示，竹商過去曾設有商業經營科，但後來學校新增「綜合高中」後就刪科，如今再獲教育部核定商業經營科回歸，對於政府未來培養商業技職人才有重要指標性作用。
劉曉雯指出，竹商114學年度將新增商業經營科1班，招收35名學生，這對想進入技職體系的學生而言多了新選擇。
新竹高工校長陳世程告訴中央社記者，學校今年度已增加室內設計科1班，114學年度新生錄取班數將維持15個班不變，另學校規劃於今年底推動新建校舍，預計116學年度能增班。
新竹高中、新竹女中表示，114學年度將維持招收18個班、共615人（不含特殊生、原民生等）。
新竹科學園區實驗中學指出，114學年度將維持招收6個班。
新竹高商官網資料顯示，「綜合高中」兼具高中與高職雙重特質。學生進入「綜合高中」一年級後，再依據學習成就、能力、興趣選擇高中升學目標（大學院校），高職升學目標（四技二專）或就業目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言