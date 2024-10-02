「技職奧運」大放異彩 台科大奪2銀5銅10優勝

國際技能競賽（WorldSkills Competition）素有「技職奧運」之稱，今年匯集69個國家、1400多名參賽者於法國里昂同場競技，其中來自台科大不同系所的學生代表出戰十餘個職類，最終勇奪2銀、5銅、10優勝的佳績。

在工業控制職類奪銀的陳奕誌說，他在高中時接觸到工業控制相關的實習課程，產生興趣，更透過多次比賽磨練自己的技能。訓練過程中經常會感到疲乏與壓力，曾有幾個瞬間想放棄，但內心的那股不甘心驅使著他繼續努力，讓自己不留遺憾。

台科大說，陳奕誌曾在去年的亞洲技能競賽中榮獲銅牌，仍把握機會汲取賽事經驗並和其他國外選手取經，積極精進技術及穩定性，並在國際賽前針對自己容易失誤的地方加強特訓，才能獲得比之前更好的成績。陳奕誌說，他在國際賽中並沒有太緊張，所以才能把實力完整發揮出來，在此次強敵環伺的賽事中脫穎而出。

同樣為台灣「銀」得獎牌的莊佳祐則在工業機械職類站上頒獎台。他說，今年的比賽題目涵蓋多個複雜項目，包含雷射對芯、馬達幫浦組裝、焊接、機械加工、油壓迴路設計等，許多比賽用的零組件都是國外最先進的技術，其中更包含在台灣沒有接觸過的專利設計，因此需要花更多時間去摸索、熟悉它的特性，希望國手未來可以有更多機會接觸國際領先技術，以便在未來競賽中能更快上手，與世界接軌。