被列專輔 旗美商工：賠錢也要辦

根據教育部統計，五所被列入專輔名單的高中職，若未在年底前改善，恐將退場。國教署日前專輔學校「查核輔導紀錄」揭露學校現況，嘉義縣同濟高中已停招、苗栗縣賢德工商、育民工家想改辦長照機構，至於高雄旗美商工、新光高中等兩校則正處理財務問題。

根據教育部資料，嘉義縣同濟高中已申請自一一三學年度起停招，經教育部核准。苗栗縣賢德工商、育民工家等兩校都已停辦，前者董事會表明要申請改辦為社區日間長照機構，後者欲申請改辦為長照法人，但均未函送具體可行的改辦計畫。

至於旗美商工，改善期限到十一月十日止，國教署查核輔導紀錄，至今年六月該校獲捐資四一七萬元，雖取得董事會支持挹注資金及債務免除，但仍建議應提出財務狀況改善證明，並提升教職員工待遇。

旗美商工校長王光榮表示，該校是近期全台退場學校中負債最少的，董事會已清償債務，退場條例規定，三個月流動資金也存入，就等教育部開審查會，免除專輔。近年該校招生平均每年不到百人，學生不只來自旗山、美濃，還有六龜、甲仙、桃源，可以說是「不可能賺錢」，但已獲得董事會支持，每年將挹注約二百萬元，「就算賠錢也要辦」，能照顧偏鄉就多照顧。

至於新光高中，改善期間則至十一月底，目前已獲捐資三八五○萬元，但最新查核輔導紀錄顯示，該校教職員本薪、學術研究費仍低於公立學校標準。

對此，新光高中校長陳祈富表示，學校財務從頭到尾都沒有問題， 沒積欠教師薪資，也沒欠廠商一毛錢，校務一切營運正常，被列專輔讓學校被標籤化，形象大受打擊，也對學校發展校務造成阻礙，原本招募到的海外僑生無法入學，這二年也被禁止招收僑生。

陳祈富強調，新光學校地段好、人口密度高，教育部應該盡量輔導學校發展，本來學校並沒賠錢，一被專輔變成賠錢，所幸董事會不放棄，陸續挹注資金。