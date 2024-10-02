專家：私立高中職 解除專輔機會大

私校退場條例上路後，共有七所大專校院、十三所高中職被列入專輔學校，前者僅一所解除專輔，其餘全退場，後者已有四所解除專輔。私校工會理事長吳忠春分析，私立高中職財務缺口較小，且多半擁有自己校地，解除專輔的機會較大。

今年底前，共有五所專輔高中職的改善期限即將到期，明年二、三月，則有四所專輔私中的改善期限到期，分別是彰化縣大慶商工、台南市私立新榮高中、苗栗縣大成高中、苗栗縣龍德家商。

國教署查核輔導紀錄顯示，大成高中去年校務運作陷於停擺，沒有教職員、學生。至於大慶商工，則決定一一三學年度先停招，努力讓資金到位、解除專輔，一一四學年度再重新招生。

台南市新榮高中目前剩九名綜合職能科學生，國教署去年查核輔導紀錄，該校尚無資金進場挹注。該校校長陳炳輝表示，除了少子化外，幾年前受疫情衝擊，招生更是雪上加霜，目前學校資金缺口達七千萬元，學校自始至終努力突破窘況，若明年未改善也會勇於面對。

苗栗縣龍德家商改善期限至明年三月底，教育部去年底查核輔導資料顯示，學校經營困難，但校內運作、校園維護尚能維持正常。校長徐詠芳強調，自從被列專案輔導學校後，學校每月財務狀況都能達標，校方願意繼續培養學生。

吳忠春分析，私立高中職因財務負擔較低，財務缺口約一到兩千萬元，且大多有自己的校地，學校資產應遠大於負債，一旦學校進入退場機制，就須清算校產，董事會多半不會放棄。少部分私中招生狀況很差，才會選擇不再挹注資金，直接退場。