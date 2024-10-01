雙輔學位門檻高…大專院校推「微學程」、「學分學程」 輕鬆跨域學習

據教育部統計，111學年有14％大專畢業生有輔系或雙學位，顯示跨領域學習已成為趨勢。不過雙輔學位要求的學分門檻較高，許多學生因此卻步，於是各校紛紛推出「學分學程」、「微學程」，讓學生輕鬆跨域學習，北科大甚至將跨領域微學程列為畢業門檻。

北科大教務長黃育賢說，未來人才不只要精深的專業，更需要跨領域學習、溝通、合作的能力與彈性，北科大112學年度起入學的新生，修習跨領域微學程已經是畢業門檻之一。

黃育賢指出，北科大目前提供40多種微學程，除了有符合產業趨勢的「人工智慧賦能跨域應用微學程」，也有較特別的「智慧鐵道微學程」、「低軌衛星系統應用微學程」。113學年度起更與友達合作，開設「綠色製造微學程」，顧及永續循環經濟與綠色生產的世界潮流。

北科大分享，介於18到24學分之間的學分學程，學校與台積電合作多年的半導體「設備工程」、「元件/整合」、「製程／模組」、「智慧製造」產業學程，吸引許多學生選修。黃育賢介紹，此課程與台積電部經理級以上業師共同規畫並共授，提供學程修畢的學生保證面試機會、差異化薪資，同時首開國內之先，課程搭配實際參訪台積電新人訓練中心及實習，讓學生擁有最扎實的半導體專業知識與實務訓練。

台科大教務長陳素芬則表示，學分學程和微學程的課程學分數較低，以台科大微學程為例，學分要求為9到12學分，對學生來說壓力較小，適合跨域學習的新手。她提醒學生們，提早了解課程內容，做好課表規劃，就比較能按部就班地完成學程，從而獲得更多提升就業競爭力的機會。

台科大分析近三年最受歡迎的熱門學分學程依序是，室內與家具設計、國際資通系統、創意思考與設計應用跨域、財務金融、不動產管理等學程。

台科大化工系四年級的蘇軒萱，分享自己在兼顧本科系專業外，也選修「智慧財產跨域微學程」。她說，這個學程的三大特色是跨領域、新手友善和思辨精神，即使對智慧財產完全不了解，學程中也有許多基礎課程，讓新手可以輕鬆入門。

陳素芬說，跨域學習不僅能增強學生在不同專業的能力，也能開創新的思考角度，甚至有助於拓展人際網絡。這些都有助於學生在未來職場上的競爭力，而多一張學分學程證書，更對職場發展加分。