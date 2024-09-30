國際技能競賽創佳績 卓榮泰允深耕技職教育

勞動部今天表揚第47屆國際技能競賽獲獎選手，行政院長卓榮泰親自頒獎，除頒發總額逾新台幣2000萬元獎金給選手、培訓團體，並允諾政府要全力讓技職教育發展上來。

勞動部舉辦「2024第47屆國際技能競賽頒獎典禮」，賽事於9月10日到15日在法國里昂舉行，共69個國家與地區，超過1400名選手參賽。勞動部宣布，這次共選派50個職類58名國手代表國家參賽，奪2金、3銀、10銅及28優勝，共獲43面獎牌，獲獎率86%，總獎牌數、獲獎率都創近3屆最佳，獎牌積分並排名第4。

卓榮泰表示，欣喜選手榮獲佳績，選手未來也將進入學校、社區，進入民眾的生活，期望未來能為社會國家發揮更多服務，政府將發給選手、培訓團體合計超過2000萬元獎金。

勞動部補充，金牌每人120萬元、銀牌每人60萬元、銀牌每人40萬元、優勝每人10萬元獎助學金，共1330萬元，培訓團體獎金690萬元。

卓榮泰並說，政府要讓技職教育發展上來，除讓優異表現的選手未來申請免試進入各種檢定，並提供更好的學習環境，鼓勵更多年輕人投入學習，包含第2期高等教育深耕計畫將投入650億元，以及2022到2025年要花24億元讓所有學校建置區域型實作場域，現在已在16所學校建置18場域，會持續增加，質也要提升。

在冷凍空調職類摘金的陳思源代表致詞時說，上次賽事國內也摘金，因此受到關注，很高興再次奪金，與所有參賽獲獎國手一起證實自己的技術實力。

這次摘金者包含家具木工職類的蔡昀融、冷凍空調職類的陳思源。銀牌由工業機械職類的莊佳祐、工業控制職類的陳奕誌及花藝職類的林奕篁奪得。

10名銅得獎者包含集體創作職類的施韋辰、葉寓楷、紀宗瑋，CNC車床職類的林詠軒，行動應用開發職類的賴韋宏，砌磚職類的劉彥廷，漆作裝潢職類的李俊誠，機器人職類的江垣禎、吳明哲，西餐烹飪職類的劉宸睿，麵包製作職類的葉曄，網路安全職類的林宇翔、尤理衡，以及機器人系統整合職類的黃奕翔、劉育瑄。

優勝28名，包含資訊網路布建職類的陳軒奕，機電整合職類的葉家銨、林品辰等人。