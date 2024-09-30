競賽創佳績 副總統：技職人才是護國神山創造者

台灣在國際技能競賽拿下佳績，世界排名第4。副總統蕭美琴今天說，技職人才不只是台灣護國神山的創造者，更是帶領台灣產業、經濟的重要基礎；國際技能競賽的好成績代表台灣在技能領域功力深厚，也代表台灣青年世代在技能領域擁有非常強的實力。

總統賴清德今天在總統府接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、勞動部長何佩珊、教育部次長葉丙成陪同。國防部三軍儀隊搭起劍門，以最高規格、最隆重方式迎接代表團。

蕭副總統致詞表示，國際技能競賽好成績，展現台灣超強技能，更象徵台灣社會全方位蓬勃發展。

副總統說，有不少國際友人，包括美國總統、國務卿都常提到世界經濟的繁榮不能沒有台灣，而她認為，「台灣經濟的繁榮不能沒有你們的技能」，技能是讓台灣社會、經濟可以順利運作，讓國家不斷成長偉大的關鍵力量。

蕭副總統表示，技職人才都是台灣最珍貴資產，不只是台灣護國神山的創造者，更是帶領台灣產業、經濟的重要基礎。

蕭副總統表示，大家有這麼好的成績，表示台灣在技能領域功力非常深厚，也代表台灣青年世代在技能領域擁有非常強的實力，她要謝謝大家的堅持與努力，讓世界看到台灣技能的水準；大家都是台灣技能最棒的職人，期待大家超越過去、成就更多精采。

勞動部長何佩珊致詞時，向賴總統說「我們做到了!孩子們沒有讓你漏氣!」

何佩珊說，代表團總體成績是近3年新高，總體得牌率是86%，過去2屆是84%，這次獲43面獎牌，獲獎職類也是最多元，見證台灣不只是科技島，更是生活大國。

何佩珊表示，2025年台北將舉辦亞洲賽，這也是睽違30年、在1993年台灣舉辦國際技能競賽之後，再度主辦世界性的技能競賽，希望屆時有更好成績。

教育部次長葉丙成表示，教育部會持續投資，讓大家在科大、在技職可以學到最厲害的技術。

他說，新政府上任，教育部推出「3加2新五專模式」，讓高職3年、科大2年，做「雙聯學位」，學生們這5年不必擔心升學，專心把技術練到世界厲害；未來教育部會與經濟部、勞動部三方合作，幫大家開出更多路。

拿下「家具木工」職類金牌的蔡昀融致詞表示，國際技能競賽是技能比賽的最高殿堂，國手一生只能參賽一次，但他相信2024年第47屆國際技能競賽絕對是最特別、最難忘的一次，「我們真實的感受到我們就是台灣之光，也是國人的榮耀」，未來一定繼續專注並投入技能領域，成為未來青年學子們最堅強、最有力的後盾。