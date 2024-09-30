接見國際技能競賽代表 總統：4年32億投資技職教育

總統賴清德今接見2024第47屆國際技能競賽代表團，國防部三軍儀隊搭起劍門以最隆重方式迎接代表團，總統感謝代表團讓國際見識到台灣技職的厲害，總統並說，會持續擴大投資技職教育，預計從明年到2028年，4年內投入新台幣32億元。

總統賴清德今天接見2024第47屆國際技能競賽代表團，副總統蕭美琴等人陪同。

總統致詞表示，國際技能競賽被稱為「技能奧運」，今年在法國舉行。上個月他為代表團授旗時說，大家是為國爭光的台灣英雄，回國時應在總統府歡迎。今天總統府由國防部三軍儀隊，搭起劍門，以最高規格、最隆重方式，迎接代表團載譽歸國。

總統表示，這次代表團創下近3屆的最佳紀錄，獲2金、3銀、10銅、28優勝，世界排名第4。

賴總統細數選手表現，他說，代表團最年輕選手蔡昀融，今年17歲拿下「家具木工」職類金牌，蔡昀融從小就向父親學習木工，金牌實至名歸。「冷凍空調」職類的金牌得主陳思源，也因為父親從事冷凍設備相關行業，投入同樣領域，專業沉著臨場反應是獲勝關鍵。

他說，拿下銀牌的花藝國手林奕篁，也參與520就職典禮花藝設計工作，「聽說奕篁未來想開一家花店，祝福你能實現夢想。」

總統提到，「網路安全」職類的銅牌得主林宇翔是2019年總統教育獎得主，上大學後跟隊友連續3年拿下「資安技能金盾獎冠軍」，資安就是國安，未來國家一定需要林宇翔幫忙。

他感謝，率團出國的勞動部長何佩珊、裁判組、第一次隨後的醫護人員和心理諮商師，以及指導老師、顧問、翻譯、行政人員等做選手靠山，讓選手發揮最強戰力；他說，這就是Team Taiwan台灣隊。他感謝選手家人支持追求夢想，讓國家擁有優秀人才。

賴總統說，人才是國家競爭力根本，台灣經濟奇蹟，靠的是所有第一線技職人員打拚，「不是靠保利達B喔，是靠大家的打拚。」

他允諾，政府會持續擴大投資技職教育，預計從明年到2028年，4年內投入32億元，來補助學校升級實作場域和教學設備，並且擴大業師加入，開設人工智慧、資通訊應用相關的實務課程。

總統說，政府、學校和產業要攜手合作，政府也推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓台灣更多年輕人有機會到海外接受訓練、蹲點研習、交流，回國後帶動百工百業創新成長。

賴總統表示，政府方向很清楚，要讓技職教育更蓬勃發展，讓技職人才發揮專長，讓各行各業隱形冠軍成長茁壯；一起讓台灣技職界更強大，讓台灣技能實力在國際舞台更耀眼。