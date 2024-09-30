台科大生開發AI票務系統 獲青創賽首獎、百萬獎金

台灣科技大學學生團隊開發「FAST A.I.互動票務系統」，示意圖左為顯示資訊的票務機，右為掃碼及票卡感應的機能性票閘，用機器取代人工驗票來增加效率。（台科大提供）中央社 有感於展演入場驗票需花大量人力成本，台科大學生團隊發想「FASTA.I.互動票務系統」，用機器取代人工驗票來增加效率，在台科大青創明日之星選拔獲首獎和百萬創業獎金。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，為鼓勵學生培養創業精神，台科大傑出校友聯誼會舉辦「台科大青創明日之星選拔」，開放台科大和大專以上在學生組隊參加，決選優勝團隊可獲創業獎金，還可申請使用業師、空間等創業資源。

台科大傑出校友聯誼會會長陳鴻儀表示，青創明日之星的選拔，是集結台科大傑出校友豐沛的產業資源及經驗傳承，加上學校產學處完善的創業輔導機制能量，以培育青年學子的創業家精神，進而帶動技術商品化成功機率、創造社會價值，形塑良好的校園創業循環。

第3屆台科大青創明日之星選拔共有26組報名，包含初選、複選、決選，有42名熱心校友及業師提供56場次的輔導與培訓，決選由7名企業家傑出校友選出優勝團隊，最後由台科大學生為主的「PASS+科技」團隊，以「FAST A.I.互動票務系統」奪下首獎，獲得新台幣100萬創業基金。

「PASS+科技」團隊主要負責人、台科大機械工程系研究所學生謝明志提到，一般演唱會從進場前排隊到入座，平均約需花45分鐘，去年台灣在展演活動花費的臨時人力成本，高達近9000萬元，因此有策展廠商在新一代設計展提出產學合作需求，最後由「PASS+科技」團隊找到解決方案。

針對展演前排隊到入座的耗時狀況，團隊研發「FAST A.I.互動票務系統」，用機器取代人工驗票來增加效率，目前已完成硬體研發，未來將規劃整合更多功能，提高附加價值。

團隊補充說明，「FAST A.I.互動票務系統」商業模式將採3階段，首先以機台系統驗票服務導入市場，降低策展商驗票時的臨時人力成本，以此服務模式的租用作為營收；之後嘗試導入AI並創造衍生服務，作為額外價值來源，讓更多族群客戶能使用；最後與售票系統商合作，整合展演服務內容，創建完整承包展演服務的品牌團隊。