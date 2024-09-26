全球前2%頂尖科學家揭榜 台科大這三領域蟬聯全國第一

美國史丹佛大學16日公布全球前2%頂尖科學家榜單，台科大共有54位教授入選「終身科學影響力排行榜（1960-2023）」；而在「2023年度科學影響力排行榜」中，有44位教授榜上有名。台科大指出，扣除28位教授同時進入兩份榜單，台科大共有70位教授入選，是國內技職院校的榜首，全台綜合排名第五。

從各個子領域的排名來看，無論在年度或終身影響力排行榜中，台科大教授在化工、營建及AI影像處理領域均蟬聯全國第一，整體又以工程、資訊通信領域入榜人數最多，約有41位教授入選；其次為化學、致能與策略技術、物理與天文學、社會科學等領域。

台科大指出，應用科學研究所的玉山學者、榮譽講座教授鍾台生，在薄膜材料、水淨化與潔淨能源富有盛名，不僅在「2023年度科學影響力排行榜」中穩居化工領域全台第一，同時也在「終身影響力排行榜」中取得全球第6名的優異成績。鍾台生也曾被美國醫學資訊機構Expertscape評選為水淨化領域全球前0.1%的頂尖學者。

營建工程領域全台排名第一的營建系講座教授周瑞生，在年度排行榜中位居全球第50名。台科大指出，周瑞生多年來致力於台灣土木營建專業技術的推廣與人才培育，同時擔任台灣營建管理學會理事長，並完成多項產學合作專案，內容涵蓋土木水利工程預測系統開發、建築設施智慧電網能耗預測、防災減災規劃實務等。

在電子電機工程領域，電子系特聘教授魏榮宗名列台灣第一，並在全球「終身科學影響力排行榜」中取得第23名。台科大指出，魏榮宗專注於電力電子、機電整合與能源科技領域，並在今年榮獲「台灣電子電機工程領袖獎」，近年協助新竹科學園區及多家知名企業推動淨零永續及低碳智慧化等相關研究計畫，為台灣在電子電機領域中的重要學者；而在人工智慧與影像處理領域名列台灣第一的資工系講座教授陳錫明，在終身科學影響力排行榜也取得全球第46位的佳績。