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數位遊牧夯！高中生關注設計領域 科系納入AI更加分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升學輔導平台大學問統計，國內建築與設計學群220個大學科系數據顯示，以數位媒體設計科系關注度最高。記者林俊良／攝影
升學輔導平台大學問統計，國內建築與設計學群220個大學科系數據顯示，以數位媒體設計科系關注度最高。記者林俊良／攝影

AI風潮近期也席捲設計領域，升學輔導平台大學問統計，國內建築與設計學群220個大學科系數據顯示，以數位媒體設計科系關注度最高，而商業設計學類人氣最高的台師大設計及建築學類前兩名的成大建築和東海建築，都是領先將AI應用融入研究和課程的科系。

台灣設計研究院提出「2023年臺灣設計人才調查報告」指出，國內七大類設計師包括視覺傳達及商業設計、設計研究、多媒體設計、工業設計、空間及建築設計、時尚設計等領域，已有55.2%在工作中使用AI工具，其中前4類的使用率更超過8成。

大學問統計，近期受高中生青睞的設計科系，包括成大、台師大、台科大、中原、北科大、東海、實踐等與NVIDIA合作的大學當中，均是AI應用先行的設計科系。從最受高中生關注的四大設計學類包括建築、景觀與空間、商業設計及數位媒體設計，其中不少私立學校脫穎而出，如中原、實踐，技專校院則如朝陽科大等，科系完整加上業界口碑，都受到學生關注。

大學問執行長魏佳卉指出，近年設計科系是高中生的熱門焦點，但屬於藝術學門的設計領域畢業生薪資卻長期敬陪末座，引起家長擔憂，而國內設計公司規模不大，很多設計師都是自由接案自雇者，實質收入所得無法準確納入勞保投保薪資統計中。

魏佳卉指出，設計領域收入高低關鍵，除了設計專業外，其它包括獨立作業和專案管理能力，成立個人工作室收入可期。加上，數位工具及網路普及，設計師有更多條件成為年輕人嚮往的數位遊牧族，可以自由選擇工作地點和類型，加上設計外包工作增加，年輕學子對設計科系的興趣不減。

魏佳卉也談到，AI並非取代設計工作，運用得當將是設計師的助力，因此大學設計科系比起許多領域，對AI數位工具應用更為超前，有志於設計領域發展的同學，更應該擁抱學習AI應用。

建築 科系 設計師

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