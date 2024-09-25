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中信科大午餐團膳改「預扣薪資」教職員難以接受 校方回應了

中央社／ 台南25日電
位於台南的中信科技大學擬自30日起實施午餐團膳制度，規劃從教職員薪資預扣每月餐費引議，校方25日澄清，不會強制加入，將持續與教職員溝通、優化配套措施。（中信科大提供）中央社
位於台南的中信科技大學擬自30日起實施午餐團膳制度，規劃從教職員薪資預扣每月餐費引議，校方25日澄清，不會強制加入，將持續與教職員溝通、優化配套措施。（中信科大提供）中央社

中信科技大學預定於9月30日起實施午餐團膳制度，由學校餐飲系負責營運，規劃從教職員薪資預扣每月餐費引發爭議，校方則澄清不會強制加入，將持續與教職員溝通優化配套措施。

中信科技大學前身為遠東科技大學，今年3月獲中國信託商業銀行捐贈新台幣1億元，向教育部申請改名為中信科技大學獲准，於8月1日正式改名，校方同時進行系所、學程整併等校務改革，其中包括於30日起實施午餐團膳制度。

校方對教職員工發出公告指出，為維護教職員生飲食安全，強化學校健康飲食推動，並提供教職員更便利服務，將由餐飲系協助運作實施團膳制度，以全體教職員工參加為原則，每餐收費新台幣95元，由學校補助45元，學校將統一由當月薪資先行扣除。

公告中指出，教職員工若因差勤未到校，可於次月5日前填寫退費申請表，並檢附請假單或出差證明文件提出退費申請，每學期結算退還核准金額。

有教職員今天向媒體投訴指出，校方未考慮到所有教職員工對飲食的喜愛與限制條件，以預先扣款方式變相強迫加入團膳，且事先沒有經過充分溝通、討論，令人難以接受。

中信科技大學校長鄭欽哲透過文字說明指出，為維護全校教職員生飲食安全，推動學校健康飲食教育，同時加強餐飲系實作能力，在新學期開始由餐飲系負責營運團膳，鼓勵全體教職員加入且補助餐費，並考慮納入學生自行參加。

鄭欽哲指出，校方先前曾召開校務會議、行政會議討論，且無「強制」一說，會尊重教職員意見，並持續優化相關配套措施。

中信科技大學 遠東科大

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