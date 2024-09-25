「讓孩子成為自己喜歡的人」投身特教20年 瑞芳高工師獲師鐸獎

新北市瑞芳高工老師楊斯涵，她以全人角度關注學生發展，善用各項資源、技巧與提示，提供鷹架讓學生成長。具備多年特殊教育教學經駖，在擔任特教輔導團員期間，結合實務 角度進行政策研擬，讓政策規劃更貼近教育現場需求，無不深受學生、家長與同事的肯定，也讓她成為今年師鐸獎得主。

楊斯涵始終相信，「當真心渴望，整個宇宙都會幫你完成」這句話。在最需要她的地方，做著所熱愛的教育工作，看著周團的人事因為這份努力而有所不同，這就是她最大的滿足。謝謝特殊教育帶給她的力量，她會帶著這份力量繼續前行。

瑞芳高工校長潘泰伸說，瑞芳高工的學生相當幸福，只要學生想學習，不管是學業、技能，老師永遠陪伴學生，更像無所不能的超人幫助學生，正如同斯涵教師說「教育就是讓每一個孩子，成為自己喜歡的人」。同時，謝謝所有的教師辛苦的付出與指導，祝全國教師教師節快樂。

餐服科老師楊斯涵說，謝謝評審們肯定身為特教教師的我，特殊教育很難用績效指標來評比，特教孩子窮盡努力，也不見得能有亮眼的成績。而今日，特殊教育讓我走上領獎台，我想藉機告訴孩子，不要害怕特教身分，唯有正視自己的不足，才能真心認同自己。