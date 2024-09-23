大專脫口秀爭霸 曾博恩邰智源樂見新一代多元樣貌

新北市文化局與全民大劇團合作舉辦首屆「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，日前落幕，在喜劇演員曾博恩與藝人邰智源擔任評審見證下誕生，樂見新一代喜劇人多元樣貌。

「初生之犢不畏唬」是國內首度針對大專院校學生舉辦的脫口秀競賽，決賽主題為「眷村」，旨在配合新北市眷村文化節，藉由年輕人的創意，讓眷村文化得以創新展現，21日經過海選及5輪激烈賽事，最終產生冠軍。

全民大劇團透過新聞稿指出，系列比賽過程邀請木星、派翠克、陳大天、黃逸豪、龍龍及謝念祖等擔任評審，在總決賽更找來曾博恩與邰智源出馬，為整場賽事增添亮點。

冠軍由台灣大學材料科學與工程學研究所的岩子晅奪得，抱走新台幣6萬元獎金。亞軍與季軍分別是台灣大學機械工程研究所的覃楷文與醒吾科技大學表演藝術系的林昇威。

賽後曾博恩分享，8名決賽者風格各異，初學者能展現這樣水準非常不易，更特別欣賞來自馬來西亞的僑生林昇威。因為「眷村」為主題，對僑生而言，挑戰極大，但從作品中能看見下了很大的功夫，且找出新風格。

邰智源給予新人建議，「演藝圈的挑戰不小，十八般武藝都須精通，但還是要挑選自己擅長的項目發展」，對新一代喜劇人多樣化表現感到欣慰，對喜劇界是件好事。

全民大劇團團長謝念祖提到，選秀比賽最有趣之處在於見證選手成長，目前5輪賽事影片正在後製中，而這屆8強選手將於28日的新北市眷村文化節開幕活動，在空軍三重一村表演此次賽事精彩內容，邀請喜愛眷村文化及脫口秀的民眾共同觀賞。