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國光商工興訟改辦案勝訴 教育部將上訴保公益性

中央社／ 台北20日電

位於花蓮縣的國光商工申請改辦基金會，教育部不同意，校方提起行政訴訟，一審法院判決國光商工勝訴。教育部表示，為確保改辦計畫的公共性及公益性，會再提起上訴。

花蓮私立國光商工職業學校位於花蓮市中正路，因少子化與人口外移嚴重，民國100年8月停招、103年停辦。

國光商工於103年提出改辦計畫，爭取轉型「財團法人花蓮縣國光文化藝術基金會」，但歷經多年審議，教育部於111年認為不符合原來的教育屬性，不同意改辦計畫。

校方不服提起訴願，遭行政院駁回，校方再提起行政訴訟，一審的台北高等行政法院判決國光商工勝訴。

對此，教育部今天以文字回應，私立學校財產如校地、校舍、可用現金及設校基金等，來源並非僅由董事會捐贈，也包含外界捐贈及政府補助，具有極高的公共性及公益性。

教育部指出，作為學校法人的主管機關，實質檢視改辦計畫內容，需確保法人及其所剩餘資產辦理事業的公共性及公益性，以及是否可持續發揮同等於辦理私立學校時對社會的貢獻及價值。

教育部表示，已於18日接獲判決書，考慮到判決結果及判斷理由涉及未來私校退場審議，將影響學校法人申請改辦理其他教育、文化或社會福利事業的審查範疇及監督立場，將依行政訴訟法第241條規定提上訴。

教育部 花蓮

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