近三屆來最佳 台灣國際技能競賽奪2金、3銀、10銅佳績

勞動部19日赴行政院會報告我國代表團參加47屆里昂國際技能競賽獲得勇奪2面金牌、3面銀牌、10面銅牌及28面優勝獎，，共計43面獎牌的佳績，勞動部此次預計頒發約1,330萬元獎金給獲獎國手，並提供國手申請免試各級技能檢定術科及服補充兵役等相關獎勵，以激勵國手的付出及努力。

行政院長卓榮泰指出，我國選手在法國里昂舉辦的2024國際技能競賽，奪下2金、3銀、10銅、28優勝的成績，在69個參賽國中排名世界第4，成績卓越，其中家具木工及冷凍空調等職類更獲得金牌，全體表現非常優異。感謝勞動部、教育部及外交部同仁的共同合作協助，才能讓比賽順利完成。

卓榮泰說，投資青年生涯、支持多元發展是國家希望工程的重要政策，為促進技職教育深耕培育，行政院2018年以來推動二期「高等教育深耕計畫」，總共挹注650億餘元，協助技職校院發展特色教學、推動產學合作；另外自2022年起編列四年24億元經費，補助學校建置教學實作場域，迄今已經補助16所大專校院共18座基地，持續為年輕人打造更優質的學習環境。

勞動部長何佩珊指出，2024(第47屆)國際技能競賽（WorldSkills Competition）於今(2024)年9月10日至9月15日在法國里昂辦理完竣。這次吸引了來自69個國家約1,400名選手共同競技，我國在此次競賽中派出了50個職類58名國手參賽，在高手雲集、群雄環伺下展現優異的技術水平，勇奪43面獎牌的佳績，獲獎率達86%，創近3屆最佳，總成績排名第4。

何佩珊說，這些成果源自國手的努力，以及各方資源支持國手的配套，包括提供國手量身打造訓練計畫、發放營養金、安排體能、心理及語言等課程，此外這次也是首次設有隨團諮商師及護理師，為團員提供心理支持及健康照顧，同時她亦親自率隊出征鼓舞士氣，匯集各界資源與國手及培訓團隊全心投入，在國際舞台上再創佳績。勞動部此次預計頒發約1,330萬元獎金給獲獎國手，並提供國手申請免試各級技能檢定術科及服補充兵役等相關獎勵，以激勵國手的付出及努力。

何佩珊表示，在勞動部積極努力的爭取下，國際技能組織亞洲分會2024會員大會及2025亞洲技能競賽由我國取得主辦權。這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔約30年再次取得國際技能賽事主辦權，勞動部期望借鑒本屆國際技能競賽參賽經驗，做好國際主人的角色，並透過明年在台灣舉辦的亞洲技能競賽，深化台灣與國際間的技術交流，進一步強化我國技職人才的全球競爭力，也激勵更多年輕人投入技職領域的發展，為台灣產業發展注入更多元創新的能量。