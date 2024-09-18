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校園會客室／日練12小時 黃芊諭技能競賽奪銅

聯合報／ 記者葉冠妤／專訪
整天練習下來不僅手痠手抖，全身也髒兮兮，黃芊諭不以為意，樂在其中。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
整天練習下來不僅手痠手抖，全身也髒兮兮，黃芊諭不以為意，樂在其中。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

就讀雲科大跨域整合設計系、廿歲的黃芊諭，長相甜美，卻是能拿起線鋸機做木工的技藝好手，甫奪下第五十四屆全國技能競賽展示設計職類銅牌，取得晉級國手的資格。從平面設計跨足展示設計，黃芊諭日練逾十二小時，為養足應戰體能，更被要求每天早、中、午各做卅下伏地挺身，日積月累，憑本事奪牌。

「展示設計」是近年新成立的技能競賽職類，以打造商店與百貨公司的櫥窗及室內陳列為主，考驗選手是否能夠同時駕馭木工、漆作及設計等領域專業技能，相當「吃技術」。

黃芊諭高中讀廣告設計科，擅長畫畫，畫設計圖對她而言不是難事，但對上漆、木工、組裝等卻一竅不通。光是如何落實美學構想，做成實體成品，黃芊諭就花一段時間克服。

為了準備分區、全國競賽，黃芊諭幾乎有半年時間都在勞動力發展署雲嘉南分署受訓。每天學校、分署訓練場兩地跑，苦練十二個小時以上，手提笨重漆桶爬上爬下，切木頭、刷油漆、組裝，線鋸機拿到手發抖、全身沾滿漆料。

展示設計職類的技能競賽，賽程耗費廿二個小時、跨越四天。黃芊諭說，這次比賽，沒有確實檢查工具材料，以至於在地板繃布項目，沒有尺寸相合的釘子能用，當下發現時很慌張，只能發揮臨場反應，以紙膠帶替代，做得很趕。

首度躋身全國技能競賽，就在十三名選手中奪下銅牌，黃芊諭說，過程超累，但既然決定做，就不能半途而廢，「是信念支撐著她。」

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