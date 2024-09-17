理化神林連鍠傳授好記口訣 不漏接學習掉隊學生

台北市石牌國中教師林連鍠是學生眼中的「理化神」，能將難記的理化知識變成口訣，碰到學生在學習路上掉隊，他會真誠關懷、用耐心等待，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，林連鍠兒時家境清苦，父母務農，哥哥會唸書，林連鍠就在家裡作農活，替父親牽牛車；國中時成績不好，林連鍠想貼補家計，迷上有豐厚獎金的賽鴿，其他老師們紛紛搖頭，只有數學老師沈吉木關心他。

因為林連鍠的數學成績不錯，沈吉木常喊他幫忙，師生兩人走得很近。國二時，林連鍠父親驟逝，家中經濟重擔全落到母親肩上，沈吉木偷偷塞給他紅包，還為他量身訂做「清寒獎學金」。

「當時如果不是沈老師，我不可能有今天」，懷著感恩與愧疚的林連鍠暗自立誓「想成為像沈老師一樣的人」。後來從事教職，林連鍠也把沈吉木視為典範，碰到孩子在學習路上掉隊、碰壁，他不會立刻責怪，而是會停下腳步，真誠地關懷，用最堅毅的耐心等待。

他曾觀察一個老是遲到的孩子，發現這個孩子是具備拉弓製箭、有著一手野外求生技能的高手，林連鍠便藉故請學生吃牛排，進而引導學習，他認為教給孩子的課本知識不是重點，更重要的是教會做人做事的道理，儲備應對未來的能量。

曾獲得師鐸獎的林連鍠也是學生眼中的「理化神」，能將難以記憶的理化知識變成輕鬆好記的理化口訣，例如「電解水的產物，負氫正氧，可以記成父親正癢」；除了擅長記憶口訣，林連鍠也是數學高手，更是文學獎的常勝軍，曾獲得文學界大獎「台灣文學獎」、教育部本土語言特殊貢獻獎。

林連鍠提到，過去種種的挫折回想起來，都是成就他的養分，他感念當年沈老師拉了他一把，翻轉自己的人生；現在他在教育崗位上克盡職責、用心教學，並關懷「在角落的孩子」，希望用這樣的方式來報答師恩。