他23歲已是廠長！全台大學搶開AI系 為什麼這間科大選開「農業系」？

摘要 過去台灣的教育系統，因廣設大學造成「先高中後技職」的升學傾向，刪減了農工技職生的升學機會。虎尾科大農業科技系主任戴守谷，為替農業留下更多實作人才，協助學校導入德國技職教育體系、打造新校系。該系如今透過師徒制的雙軌課程設計，讓第一屆產學合作班畢業生選擇投入農業比率達63.37%，已更勝其他大學農業相關科系。

今年23歲的丁子敬，是雲林三欣園藝斗南廠廠長，廠區生產生菜皆供應到高端超市和星巴克等，就在今年底，公司將派他出發前往荷蘭進修，協助公司建置全台第一套全自動化智慧溫室。

24歲的廖佳皇，早在大學二年級，便考取民航局的無人機操作證照。畢業後，成立一人公司，個人接案駕駛農用無人機為在地農民噴灑農藥，即便適逢淡季，每個月營業額至少也有10萬元。

而他們都是雲林縣虎尾科技大學農業科技系第一屆畢業生。

但，現在大學熱門創辦新校系的選項是人工智慧和半導體，為什麼虎尾科技大學卻要新增「農業科技系」？又為何能吸引到生物醫學工程系副教授到此任教，走入鄉間、認識農業、重新備課？

他們打造新校系，盼為農業留下更多實作人才

「雖然是教育單位，但我們思考的是整體農業人力發展，」雲林縣虎尾科技大學農業科技系主任戴守谷，是新學系的幕後推手，他跟著其他系上老師、一起從象牙塔裡走入雲林的山線、海線，協助學校導入德國技職教育體系，打造新校系，希望為雲林農業留下更多實作人才。

積極投入的原因，是他們發現問題癥結點之一在教育系統，因為廣設大學造成學生的升學雙面刃，又因為學用落差，不能發揮務實致用的精神和價值。

戴守谷將時間回推至千禧年，政府透過升格和新設置學校，導致廣設大學形成雙面刃，高等教育變得普及化，卻也帶來「先高中後技職」的升學傾向，無意間刪減了農工技職生的升學機會。

以宜蘭大學為例，該校在1998年由農工專科學校升格為宜蘭技術學院、在2003年更名為宜蘭大學。但因為升格，很難不排擠掉技職生。舉例來說，113學年宜蘭大學園藝學系，若不包含原住民等外加名額，適用於普通型高中生的招生管道共計29名，但是技術型高中生只有16名。

再加上雲林作為農業大縣卻沒有農業相關的大專院校，所以當地3所農工（虎尾農工、北港農工、西螺農工）畢業生如果想要縱向銜接大專院校，就得要到屏東科技大學就讀。

再不然，就是得要搶普通大學名額，到台北就讀台灣大學、到台中就讀中興大學等。但是普通大學多培育研究人才，畢業生很少留在農牧場工作。

避免高等教育學用落差，導入師徒制雙軌課程

「農家子弟沒有教育系統，要去哪裡？」戴守谷說，雲林三所農工學生多數因為家庭關係，從小接觸農業，對農業不會有刻板印象，更願意從事農業。但是，雲林卻有不少農工學生礙於統測分數和交通距離，改往其他大專院校的餐飲科或其他科系發展，畢業後繼續留在大學所處的都市。

「這會變成某些產業出現空洞，對整體台灣競爭力長遠來講會發生危險，」戴守谷解釋，糧食安全議題也屬於國安層級，因為當糧食過度倚賴進口，一遇上邊緣關係緊張時就會出現危機；又當我們過度倚靠外籍移工，沒能精進技術，創新就會受限、甚至可能難以抵抗氣候變遷。說之以理、動之以情，他們說服教育部在2018年核定通過農業科技系，並在2019年正式招生。

但，不是新增農業科系就能解決問題，該系所也檢討高等教育出現的學用落差。參考德國技職學校的雙軌職類培訓（師徒制）課程設計，讓學生既在學院就讀，也到經過認證的企業接受實務培訓。

所以虎尾科技大學提供兩種農業科技系的就學方案：一是日間部課程，學生從大一到大三都在學校上課，直到大四，會進行為期一學年的農牧場實習課程，是其他學校的2倍以上；另一則是與當地農工合作，成立產學攜手專班，學生在高中階段就會進入合作機構實習，到了大學階段，則是從大一到大四都是每週四天工作、兩天上課。

與麥當勞、家樂福等80家供應鏈廠商產學合作

他們目前已經合作超過80家機構，包含知名品牌麥當勞、家樂福等供應鏈廠商，且不分方案類型，學生工作期間至少都會領取基本工資。另外，校方也會定期訪視學生工作場域、有需求時協助學生轉廠等，保障學生權益。

虎尾科技大學農業科技系助理教授王進學分享，因為該系創辦第一天就強調實務精神，所以大學老師彼此有共識積極開發產學合作資源。而他也會在課堂上安排企業參訪活動、盡可能每3節就有1節課邀請業界講師進行協同教學。

原本在弘光科技大學任教的副教授鮑建國，專長領域是智慧感測與系統設計、物聯網技術開發。他坦言，過去在生物醫學工程系做產學合作，最大挑戰是業界意願不高、偏好與頂大合作，這讓他感到挫折。

但是當他轉換跑道，到了雲林農業現場卻發現，因為農業發展出現斷層，即便農業和科技業一樣有專利，但是卻渴望與學校對接、培育第一線工作者，所以業者積極許多。

因為緊密連結，鮑建國的課堂處處都是實際案例，幫助學生將知識連結日常工作情境。譬如，在他的智慧農業課程會教學生如何規劃出真正貼合需求，又更省成本的自動化設備。這樣一來，就可以避免農業現場，因為投入鉅額成本、反而不敢操作使用設備，導致設備生一層灰的情形。

「理念是支持行動最重要的，擁有這樣理念大家就會願意去做，那做回來之後，我的教學現場更有活力，我覺得（我的教學）就很有價值了，」現在的鮑建國越教越有動力。

丁子敬是產學攜手專班學生，他分享，雖然半工半讀很辛苦，每天需要凌晨3點起床到溫室工作，但是可以學到課本沒教的事，譬如，施菌的不同角度、怎麼依據不同農作物調整配方？回到學校後他也變得更有目標和動機，甚至會主動向老師發問：該怎麼根據溫濕度調整配方比例？為什麼？

丁子敬分享，為了驗收學習成效，他甚至主動向阿公借一分地試種看看。後來他發現，自己栽培的蒜頭居然比起資深阿公種的更多瓣、更漂亮，一臉難掩滿滿的成就感。「我阿公看了就說，那不然全部給你種好不好？」丁子敬笑著揮手回絕，說要繼續雙軌學習。

「我有幾個客人都會問我說：『農業科技系你覺得好嗎？』因為他們看我做無人機做得還不錯，就會問我說：上課是在上什麼東西？」廖佳皇有感，現在走在路上，看到更多年輕人留在雲林從事農業，還有不少人都是他的學弟妹，「中耕機、無人機現在都是年輕人在開，以前是老農夫在開。」

確實，根據該系進行的畢業流向調查顯示，該系第一屆日間部與產學攜手合作專班畢業生，選擇投入農業比例達到63.37%，持續升學比例為16.13%，已經更勝其他大學農業相關科系。

戴守谷表示，未來虎尾科技大學希望成立新科系，並打造一座農學院、透過擴大招生，讓更多雲林的農家子弟可以留在家鄉深耕。因為他們堅信，促進農業人才回流農村，可以帶出農業新希望。

《原文全台大學搶開AI系，這間科大卻選開「農業系」！為什麼？》

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