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新加坡餐飲挑戰賽 弘光科大師生奪12金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2024新加坡餐飲挑戰賽」弘光科大師生奪12金2銀1銅。圖／弘光科大提供
「2024新加坡餐飲挑戰賽」弘光科大師生奪12金2銀1銅。圖／弘光科大提供

弘光科技大學餐旅管理系師生及食品科技系老師參加「2024新加坡餐飲挑戰賽」成果豐碩，共奪12金2銀1銅殊榮；其中餐旅系大三學生林玟汝、連羿婷同時挑戰餐服動態托盤、動態咖啡拉花兩項比賽，林玟汝奪得兩面金牌，連羿婷拿到一銀一金。

「2024新加坡餐飲挑戰賽」分成教師組、學生組，弘光科大教師組得獎名單，餐旅系老師黃汶達、食科系老師程國恩在甜點展示、巧克力展示兩項目，各自拿到兩面金牌；餐旅系老師林幸慧、沈盈貝拿到觀光伴手禮展示兩面金牌；餐旅系老師曾楷翔獲得主菜展示金牌。

餐旅系參賽老師黃汶達、林幸慧、沈盈貝同時也肩負指導學生參賽重責，帶領學生交出亮眼成績：學生莊秉樾奪得甜點展示金牌；莊翔耀、林玟汝奪得得餐服動態托盤金牌，連羿婷獲得銀牌，張家瑄獲得銅牌；連羿婷、林玟汝皆奪得動態咖啡拉花金牌；林湲庭獲得動態傳統調酒銀牌。

大三學生林玟汝、連羿婷同時挑戰餐服動態托盤、動態咖啡拉花兩項比賽，兩人都說，第一次出國比賽很緊張，到賽場發現機台打氣管比台灣慣用的小，一般拉花打奶泡是使用冰過的鮮奶，比賽供應的牛奶卻是常溫，比較不容易打出綿密的奶泡，因此花了比較多時間去克服這兩個問題打出能拉出漂亮拉花的奶泡，也利用深呼吸等方式來平撫緊張情緒，才能在動態咖啡拉花拿到金牌佳績。

大三學生莊翔耀表示，餐服動態托盤比賽項目注重服儀及倒水及托盤送水穩定度，比賽前不斷練習，讓他可精準掌握技巧； 讀大三的莊秉樾說，他的甜點展示作品為泡芙，由於使用巧克力裝飾，新加坡當地氣溫高，為避免巧克力融化，特地用保冷袋帶到會場，讓作品能夠完美呈現，這次比賽看到很多國家選手作品，大開眼界。

「2024新加坡餐飲挑戰賽」弘光科大師生奪12金。記者游振昇／攝影
「2024新加坡餐飲挑戰賽」弘光科大師生奪12金。記者游振昇／攝影
弘光科大學生莊秉樾奪得甜點展示金牌。圖／弘光科大提供
弘光科大學生莊秉樾奪得甜點展示金牌。圖／弘光科大提供
餐旅系學生林玟汝、連羿婷同時挑戰餐服動態托盤、動態咖啡拉花兩項比賽，林玟汝（左）奪得兩面金牌，連羿婷（右）拿到一銀一金。圖／弘光科大提供
餐旅系學生林玟汝、連羿婷同時挑戰餐服動態托盤、動態咖啡拉花兩項比賽，林玟汝（左）奪得兩面金牌，連羿婷（右）拿到一銀一金。圖／弘光科大提供

咖啡 拉花 金牌

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