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可睡覺還能滑手機！某科大「上課6規定」瘋傳 網直呼：這教授是人才

聯合新聞網／ 綜合報導
某科大教授的「上課6規定」曝光，引起網友熱烈討論。示意圖／ingimage
某科大教授的「上課6規定」曝光，引起網友熱烈討論。示意圖／ingimage

大學課堂不像國高中一樣綁死死，學生蹺課、上課摸魚是時常發生的事情，許多教授為此也開發出對應招數。近期某間科技大學的「上課6規定」曝光，雖然教授表明可以在課堂講話、滑手機、睡覺，但其附帶條件讓網友不禁直呼「這教授是人才」。

臉書粉絲專頁「爆料公社轉發一則照片，只見照片列出「上課6規定」，雖然大部分是常見的內容，但有其中幾項的附帶條件令人不禁莞爾。

1.不得著拖鞋及短褲上課。

2.行動裝置轉為靜音。

3.可以講話，但不可以用嘴巴。

4.可以滑手機，但不可以用手。

5.可以睡覺，但眼睛要睜開。

6.不遲到、不早退。

其中第3到第5項的規定引起眾多網友討論，「腹語術練習的好機會」、「這教授是人才」、「我個人覺得呢…睡覺這一條有點欺負人」、「沒想到一堂課就能讓學生練習多種技能」、「老師真幽默」；但也有人認為已經是大學生應該對自己的行為負責，「就大學而言，管太多了吧，該對自己負責的年紀，還幫他把屎把尿幹嘛」、「這裡是大學還是幼稚園？基本的尊重還要人教？」、「大學高中化、高中國中化，這些不是幼稚園老師都規定？為什麼大學生了還要再講一次」。

某科大教授的「上課6規定」曝光，引起網友熱烈討論。圖／取自爆料公社
某科大教授的「上課6規定」曝光，引起網友熱烈討論。圖／取自爆料公社

大學教授 大學生 爆料公社

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