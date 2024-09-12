北科大推國際產學研究 台日韓企業聯合出題

台北科技大學和日本大阪工業大學、韓國國民大學3校徵選學生，在暑假期間混合編組，透過產研PBL（問題導向學習）工作營，嘗試處理台日韓企業分別提出的難題。

北科大今天發布新聞稿，「國際跨校產研PBL工作營」上一次舉辦是在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前的2019年，至今已睽違5年。工作營先是徵選來自不同科系的學生，於暑假期間分別齊聚於日、韓、台3地混合編組，由日本積水房屋（SekisuiHouse）、日本堀場集團（Horiba）韓國分公司、台灣仁寶電腦、方策生醫等4家企業分別出題。

以堀場集團出題為例，要求考量輪胎滾動阻力與負荷重量，發想出提升未來遙控汽車行駛爬坡性能的實驗車輛。跨國學生組成的小組，提案以自然界常見的「多孔螺旋曲面」結構，結合3D列印打造不須充氣、材料可循環再生利用的未來輪胎。

小組更進一步提出，藉由模組化「變裝」，隨需求變換各種風格的車殼、內裝、輪胎。參與研究的北科大機械系學生蔡孟琳表示，他們從自身的需求出發，思考理想的生活方式，並找出可能的解決方案。企業所想要的正是這些珍貴的想像力，不應受限於當前的技術發展。

日本大阪工業大學機器人與設計中心主任松井謙二透過北科大表示，將產業納入參與PBL學習非常重要。學生運用創意同時，不只實踐本身擁有的知識，也能學習從企業界的觀點出發看待問題，為將來進入產業鋪路。

北科大研發長莊賀喬表示，工作營可刺激學生發揮創意想法，並結合SDGs永續發展目標議題，幫助學生於設法解決企業題目的同時，提升自主探索、主動學習及設計思考能力，更拓展無遠弗屆的國際視野。