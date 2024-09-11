國際技能競賽盛大開幕 台灣58名國手征戰

有技能奧運之稱的國際技能競賽10日在法國里昂盛大開幕，勞動部今天表示，台灣共58名國手參賽，勞動部長何佩珊也出席開幕典禮，為國手加油打氣，也預祝國手們旗開得勝。

第47屆國際技能競賽於10日在法國第2大經濟城市里昂LDLC體育場（LDLC Arena）盛大開幕，吸引來自69個國家約1400名選手共同競技，台灣也派出50個職類58名國手參賽及1名選手1個職類表演參賽。

勞動部勞動力發展署今天表示，開幕典禮上，台灣國手們各個身著代表團團服，在大會工作人員引導下，由隊長資訊網路布建職類國手陳軒奕領旗，全體國手手持會旗進場，充分展示團隊的凝聚力與朝氣蓬勃，贏得全場觀眾的熱烈掌聲，不僅激勵國手們的士氣並增加團隊向心力，也為接下來的賽事增添奪金的信心。

何佩珊指出，每一名國手的努力與付出都象徵著台灣技職人才的榮耀與驕傲，勞動部除提供資源支持參賽選手「以比賽帶動訓練」，並培養國手「手作能力」，致力於深化技職教育與產業訓練，未來仍持續結合教育部、經濟部以及民間產業界力量，打造「學訓用」整合平台，重振技職復興之路。

何佩珊也期許國手們在這場國際賽事中獲得更多知識與經驗，為台灣的「技職復興運動」注入新活力，並推動台灣產業的持續創新與發展。

發展署表示，為期4天的國際技能競賽將在里昂歐洲展覽中心舉行，國手們將在多個競賽項目中挑戰世界頂尖選手，爭取最高榮譽，上一屆國際技能競賽中，台灣國手勇奪6金13銀6銅及17優勝佳績，今年的競賽代表隊將共同努力，期待能爭取更優異的成績，讓世界看見台灣的技職實力。